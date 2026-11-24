Paradoxně svou premiéru v hlavní soutěži zvládli slávisté vítězně. Co se na ni načekali! Jedenáct let marných pokusů, než se přes Ajax senzačně probili mezi elitu. A pak přišel první kontakt s opravdovou milionářskou soutěží. V září 2007 přijela na Strahov Steaua Bukurešť a byla z toho výhra domácích 2:1. V základu Stanislav Vlček, teď vedoucí mužstva, na lavičce Tomáš Necid, člen nynějšího kádru sešívaného béčka.
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Vítězný gól po hodině hry trefil drobný Tunisan Tijani Belaid, jenž na ten okamžik nikdy nezapomene. Stejně jako centrující krajní bek František Dřížďal, jenž ještě dva roky předtím servíroval jídlo ve školní jídelně coby kuchař a hráč třetiligového Sokolova. Sešívaní si tři body zasloužili. Svého soupeře zdrtili 6:1 na střely na branku a jejich tehdejší kouč Karel Jarolím hrdě hlásil: "Na tohle jsme tak dlouho čekali! Splnili jsme si sen." Jenže od té doby ne a ne ten večer zopakovat. Kdy to bylo nadosah?
7. listopadu 2007, Slavia Praha – Arsenal 0:0
Jen dva týdny po šíleném debaklu 0:7, tehdy nejvyšším v dějinách Ligy mistrů, se oba týmy postavily proti sobě znovu. A na Strahově se odvíjel docela jiný příběh. Trenér Jarolím nabádal své svěřence, aby byli v soubojích důraznější než v prvním vzájemném zápase a hostům to vůbec nechutnalo. Arsenal se za celý zápas zmohl na jedinou střelu mezi tyče, na druhé straně měl španělský gólman Manuel Almunia daleko víc práce.
Dvakrát zachránil favorita od inkasované branky a zvlášť proti ráně Zdeňka Šenkeříka se zapotil, když ji konečky prstů vyškrábl nad břevno. Slávistům pomohl návrat ostříleného Vladimíra Šmicera do sestavy. Vítěz soutěže v barvách Liverpoolu vyslal tečí do gólovky Šenkeřika, kterého na poslední chvíli podťal Francouz Lassana Diarra. Píšťalka jeho krajana Layece však zůstala němá. "Byli jsme blíž k vítězství, měli jsme solidní situace, ale bohužel to skončilo bez vstřelené branky," litoval Jarolím.
17. září 2019, Inter – Slavia Praha 1:1
Od zápasu se Steauou uplynulo bez dvou dnů 12 let. Sešívaní pod zářícími reflektory Ligy mistrů od té doby chyběli a svou obnovenou premiéru mohli znovu proměnit ve vítězství. Senzační, protože od nich na San Siru málokdo čekal něco jiného než roli statistů. Jenže zakřiknutý Inter nebyl ve své kůži, těžko se vyrovnával s dotěrným presinkem soupeře. V přesných přihrávkách jej v první půli Slavia předčila (190:180), což je výmluvné.
Slovutná ofenziva v čele s Lautarem Martínezem a Romeluem Lukakuem ztroskotávala na vynikajícím Ondřeji Kolářovi v brance hostů. A když po hodině hry dorazil Peter Olayinka střelu Jaroslava Zeleného vysoko nad ležícího gólmana, začala se rodit senzace. "Cítil jsem, že jsme v ten večer mohli vyhrát," vzpomínal Olayinka loni v rozhovoru pro Livesport Zprávy. Nestalo se, v 92. minutě vyrovnal Nicoló Barella. Do konce utkání zbývalo sedm minut…
17. září 2025, Slavia Praha – Bodö/Glimt 2:2
Stejné datum, jen o šest let později. A další velký návrat, Slavia od sezony 2019/20 ve vybrané fotbalové společnosti nefigurovala. Znovu mohl její comeback dopadnout slavně. Norského mistra svírala pevně, jen za druhý poločas trefila jeho branku devětkrát! To už vedla 1:0, když svižnou kombinaci zakončil zcela neočekávaný debutant v její pohárové sestavě Youssoupha Mbodji, čerstvá posila z druholigové Jihlavy.
Slavia pak díky skvělému odhadu Jindřicha Staňka přežila penaltu a Mbodji čtvrt hodiny před koncem její vedení zdvojnásobil. Hosté sice rychle snížili, jenže sešívaní chrlili další a další šance. Nedali a v závěru mohli litovat, když soupeř z rychlého brejku vyrovnal. Jen 12 minut před závěrečným hvizdem. "Těžko se to kouše, byli jsme kousíček od vítězství, měli jsme zápas ve svých rukou," bědoval kouč Jindřich Trpišovský.
10. září 2026, Slavia Praha – Lens 2:3
Tentokrát sice o týden dřív, nicméně opět mělo úvodní vystoupení nového ročníku Ligy mistrů podobný scénář. Slávisté se museli hned po přestávce vypořádat se dvěma nepříjemnými momenty naráz. Zranil se jim stoper David Zima a mladík Mikuláš Konečný, jenž jej o přestávce nahradil, vydržel ve hře jen 50 vteřin. Pak zastavil unikajícího Abdallaha Simu a dostal rovnou červenou kartu. Stal se tak nejrychleji vyloučeným debutantem v historii soutěže.
Jeho spoluhráči se i v oslabení vzepjali k srdnatému výkonu. Slovinský křídelník Danijel Šturm se dvěma krásnými ranami z dálky revanšoval za neproměněnou tutovku v první půli a dvakrát získal Slavii vedení. Jenže hosté nakonec skóre otočili. Trefa na konečných 3:2 přišla ve třetí minutě nastavení, o pět minut později písknul rozhodčí naposledy do píšťalky. "Je smutné, že všichni uděláme vše na svůj strop a nemáme ani bod. V jedenácti bychom vyhráli," hořekoval Trpišovský.