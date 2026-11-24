Plzeň chce navázat na první triumf v EL. Kde její zápas s Benfikou sledovat živě v TV?
Livesport
Fotbalisty Plzně čeká páté vystoupení v ligové fázi Evropské ligy. Po předchozím vítězství v Lilleströmu (1:0), které bylo pro Viktorii premiérovým v hlavní části letošní sezony evropské soutěže č. 2, přivítá v Doosan Aréně Benfiku. Portugalský favorit je ve formě, táhne devítizápasovou vítěznou sérii a beze ztráty bodu vévodí tabulce EL. Kde můžete zápas mezi Plzní a Benfikou sledovat živě v TV?
Kde sledovat utkání Viktoria Plzeň – Benfica živě v TV?
Utkání pátého kola Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Benfikou můžete sledovat ve čtvrtek 26. listopadu 2026 od 18:45 na stanici Nova Sport 5 či online platformě Oneplay, předzápasové studio poběží na obrazovkách už od 18:00. Utkání bude hostit Doosan Aréna s kapacitou 11 700 míst.