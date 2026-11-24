Guľa, Hyský, Majer... Potenciálních nových trenérů Sparty už se ve veřejném prostoru skloňovalo několik. Žádný z nich však podle informací inFotbalu na Letné neskončí.
Sivok, jenž v pondělí nahradil ve funkci sportovního ředitele Tomáše Rosického, nyní soustředí svůj zájem do zahraničí, kde jednají s více kandidáty. Musí ale zrychlit, už ve čtvrtek totiž Pražané vyzvou doma v rámci Evropské ligy Alkmaar.
Stejný zdroj uvádí, že úterní trénink Sparty povede překvapivá dvojice – Lukáš Bláža (Loko Vltavín) a Miroslav Droppa (Sparta U19).