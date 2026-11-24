Kde sledovat utkání Jablonec – Lugano živě v TV?
Jablonečtí vstoupili do ligové fáze Konferenční ligy porážkou 2:3 na půdě německého Freiburgu. Následně si připsali dva body za bezbrankovou domácí remízu s anglickým Brightonem a nerozhodný výsledek 1:1 na hřišti lotyšské Rigy. Proti Luganu tak budou chtít konečně naplno bodovat a přiblížit se postupu do vyřazovací fáze.
Utkání čtvrtého kola ligové fáze KL můžete sledovat ve čtvrtek od 18:45 na televizní stanici Sport 1, která je dostupná na Oneplay.
Do jarní vyřazovací fáze Konferenční ligy postupuje 24 nejlepších týmů z celkových 36 účastníků. Každý bod tak může hrát v konečném účtování důležitou roli.