Brankář
Konstantinos Tzolakis (Hull) 9.2
Zařadil se mezi největší předsezonní posily Hullu, kterému pomáhá ke skvělému vstupu do sezony. Při výhře 2:0 nad Brightonem pokračoval v nadprůměrných výkonech. Zlikvidoval sedm střel včetně tří velkých šancí a čtvrtým čistým kontem v ročníku udržel svůj tým ve hře, než Tygři v závěru strhli vítězství na svou stranu.
Poslouchejte Livesport Zprávy!
Vybraná redakční témata včetně tohoto článku máme pro vás k dispozici také jako audio. Poslouchejte a odebírejte na Spotify a Apple Podcasts.
Obránci
Pedro Porro (Tottenham) 9.0
Porro byl při triumfu nad Ipswichem 2:0 hlavní silou svého celku. Španělský obránce si v úvodu připsal asistenci a přidal dvě klíčové přihrávky, dva přesné centry a 18 přihrávek v útočné třetině hřiště. Dařilo se mu také v defenzivě, kde zaznamenal devět zisků míče, vyhrál tři souboje a předvedl i jeden obranný zákrok.
James Hill (Bournemouth) 8.4
Bournemouth díky výhře 2:0 nad Nottinghamem prodloužil vítěznou sérii napříč soutěžemi na devět zápasů a vděčí za to i anglickému obránci. Hill se znovu prezentoval spolehlivým výkonem, který ozdobil asistencí na úvodní gól. V sobotu vyhrál 11 soubojů, zaznamenal 11 obranných odkopů, tři zisky míče či jednu zachycenou přihrávku.
Keane Lewis-Potter (Brentford) 9.3
Včely rozdrtily Everton 4:0 a posunuly se do nejlepší šestky tabulky Premier League. K zisku tří bodů přispěl pětadvacetiletý levý bek, jenž vstřelil dva góly a po celý zápas představoval hlavní ofenzivní hrozbu Brentfordu. Zaznamenal nejvíc střel (7), dvě klíčové přihrávky, 21 přihrávek v poslední třetině hřiště a šest progresivních přihrávek.
Záložníci
Rio Ngumoha (Liverpool) 9.2
Liverpool naplno využil brzkého vyloučení Lenyho Yora a utkání proti United měl plně pod kontrolou, o čemž svědčí výhra 4:0. Ngumoha si připsal gól a asistenci, úspěšně dokončil čtyři driblinky, zaznamenal čtyři klíčové přihrávky a s 21 progresivními vedeními míče patřil k nejlepším hráčům utkání.
Vitaly Janelt (Brentford) 8.9
Proti Evertonu dominoval. Jeho nejvýraznějším momentem byla dělová střela zpoza pokutového území, jíž ve druhém poločase zvýšil na 3:0. Německý záložník si rovněž připsal jednu klíčovou přihrávku, dva centry a 28 přihrávek v poslední třetině hřiště. Zaznamenal též nejvíc progresivních vedení míče (19).
Yegor Yarmolyuk (Brentford) 8.7
Janeltův kolega ze středu zálohy odvedl působivou práci zejména bez balonu. Yarmoluk vyhrál šest soubojů a zaznamenal dvě zachycené přihrávky, jeden obranný odkop a osm zisků míče, čímž Brentfordu pomohl držet dominanci nad Evertonem. Směrem dopředu přidal jednu klíčovou přihrávku a 18 přihrávek do finální třetiny hřiště.
Marcus Tavernier (Bournemouth) 8.7
Anglický středopolař se proti Forest blýskl pěti klíčovými přihrávkami, úspěšně absolvoval čtyři driblinky a pro spoluhráče vytvořil jednu velkou šanci. Jeho úsilí bylo odměněno asistencí u druhého gólu Cherries, díky níž si Tavernier vysloužil účast v ideální jedenáctce kola.
Útočníci
Florian Wirtz (Liverpool) 9.7
Německý šikula zářil při vítězství nad United. Wirtz byl u většiny útoků Liverpoolu, připsal si gól a asistenci. K tomu přidal působivých 10 klíčových přihrávek, vytvořil čtyři velké šance a zaznamenal sedm přihrávek do pokutového území soupeře. Za svůj výkon obdržel nejvyšší Livesport Rating v 11. kole Premier League.
Oli McBurnie (Hull) 9.2
Předvedl bojovný výkon a jeho nasazení bylo v závěru utkání plně odměněno. Skotský útočník dvakrát skóroval v nastaveném čase a zajistil, že všechny tři body v duelu s Brightonem připadly Hullu. V neděli navíc ovládl 12 soubojů – šest na zemi a stejný počet ve vzduchu.
Luca Williams-Barnett (Tottenham) 9.0
Mladík Spurs podal při svém prvním startu v Premier League skvělý výkon. Při vítězství nad Ipswichem dal gól a na další asistoval – nejdřív na zadní tyči usměrnil do sítě centr Porra, poté z vlastní poloviny pronikl až k pokutovému území soupeře a poslal přes něj perfektní míč, který Solanke uklidil do branky.