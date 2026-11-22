Augsburg – Mohuč 3:1
Oba celky vstupovaly do odpoledního zápasu s potřebou zabrat – Augsburg nevyhrál v sedmi ligových kláních a Mohuč utrpěla čtyři porážky v řadě ve všech soutěžích. Šest z devíti bodů Augsburgu v této sezoně pocházelo z domácího prostředí, což bylo zřejmé i tentokrát, protože domácí od začátku dominovali. Úvodní gól mohl přijít ve 12. minutě, kdy Fabian Rieder podnikl dravý průnik do vápna až k brankové čáře, odkud jeho zpětnou přihrávkou našel nehlídaného Antona Kadeho, který však z bezprostřední blízkosti zázračně minul odkrytou bránu.
Domácí se nenechali odradit a pokračovali v dobývání obrany Mohuče, která udržela čisté konto pouze v jediném z posledních osmi zápasů. Průlom přišel v 19. minutě, Yannik Keitel si naskočil na rohový kop Riedera u přední tyče, ale jeho hlavičku vyrazil brankář pouze k nejlepšímu střelci Augsburgu Michaelu Gregoritschovi, jenž míč dotlačil za čáru. Mohuč byla pod tlakem a ve 36. minutě prohrávala již o dvě branky, když další Riederův rohový kop způsobil v pokutovém území zmatek, čehož využil Juma Bah a dopravil balon do sítě. Keitel si myslel, že přidal třetí gól dorážkou, ale rozhodčí jej neuznal kvůli předchozímu faulu. To rozzuřilo trenéra Manuela Bauma, který byl následně vykázán na tribunu.
Urs Fischer po pauze vyžadoval razantní zlepšení, ale jeho promluva v kabině neměla požadovaný účinek, neboť jeho tým prohrával o tři góly už tři minuty po přestávce. Za téměř komických okolností se obrana Mohuče rozpadla při další standardní situaci, kdy Stefan Posch bizarně hlavou poslal míč směrem k vlastní bráně, čímž připravil Gregoritschovi předčasný vánoční dárek, který zkušený útočník zužitkoval ranou z voleje. Fischer o přestávce poslal na hřiště Ransforda Königsdörffera, který mu důvěru oplatil v 51. minutě individuálním zábleskem geniality: převzal míč 30 metrů od brány, udělal si prostor a tvrdou přízemní ranou o levou tyč snížil.
I tak měl Augsburg hotovo, poslední půlhodinu v poklidu kontroloval, čímž si dokráčel pro vítězství – první na domácím stadionu od úvodního kola sezony. Čtvrtá ligová porážka v řadě znamená, že se Mohuč nebezpečně přiblížila sestupovým příčkám, přičemž Fischera a jeho borce dělí od zóny sestupu pouhé tři body.
Werder Brémy – Hamburk (17:30)