Konstantinos Tzolakis před tímto kolem vedl statistiku zákroků s číslem 41 a v první půli opět zářil. Dvakrát skvěle zneškodnil pokusy Diega Gómeze z bezprostřední blízkosti a poradil si i se střelou Georginia Ruttera z ostrého úhlu. Yasin Ayari navíc nastřelil břevno a Tzolakis musel vytáhnout další důležitý zákrok proti Rutterovi, zatímco Brighton sahal po poločasovém vedení.
Teprve podruhé v této sezoně dospěl zápas Racků do přestávky za bezbrankového stavu, za což Hull vděčil především svému brankáři. Domácí Tygři toho v útoku mnoho nepředvedli, ale Bart Verbruggen musel být ve střehu při chytrém zakončení Matta Crookse i přímém kopu Mohameda Belloumiho.
Brighton vstoupil lépe i do druhého dějství a Tzolakis musel znovu zasahovat proti střele Pascala Grosse. Gómez poté zahodil další obrovskou šanci, když zblízka vnější stranou kopačky minul bránu. Lewis Dunk se jako střední obránce častěji vysouval dopředu a dodal ofenzivě Brightonu nový rozměr, ale jeho pokus z hranice vápna Tzolakis bez problémů lapil. Hull však hrozil z protiútoků – Belloumi si navedl míč do středu a vypálil přímo na Verbruggena. Brighton měl s tímto křídelníkem problémy i při dalším průniku, při němž Belloumi těsně minul přední tyč.
Hull v závěrečné fázi zápasu nabral na sebevědomí a střídající Sorba Thomas málem otevřel skóre centrem, který skončil na horní straně břevna. Brighton navíc dohrával o deseti, když Costinha fauloval Thomase a po druhé žluté kartě musel předčasně pod sprchy. MKM Stadium vybuchl nadšením v nastaveném čase, kdy domácí vstřelili vítězný gól. Po skvělé kombinační akci se k míči dostal McBurnie a přesnou ranou rozjásal fanoušky Tygrů. Pro skotského útočníka to nebylo vše, krátce nato zužitkoval přihrávku Belloumiho při dalším rychlém brejku a zpečetil výhru 2:0.
Tento dramatický triumf v závěru ukončil osmizápasové ligové čekání Hullu na výhru a domácí se navíc mohou pyšnit sérií 11 soutěžních zápasů na svém hřišti bez porážky (4 výhry, 7 remíz). Brighton naopak prohrál počtvrté v sezoně na cizím hřišti napříč všemi soutěžemi, což je aspekt, který musí tým zlepšit, pokud chce v tomto ročníku úspěšně bojovat na všech frontách.