Další přešlap může znamenat Tuchelův konec. Bayern se pak může obrátit na Zidana či Flicka

Bayern Mnichov pod vedením Thomase Tuchela (50) už druhou sezonu hazarduje s možností získat mistrovský titul. Loni sice po selhání Dortmundu v posledním kole slavil pojedenácté v řadě, letos to však na úspěšnou misi nevypadá. Bavorský velkoklub totiž ztrácí už osm bodů na první Leverkusen. A přestože vedení Bayernu veřejně vyjádřilo současnému trenérovi podporu, v zákulisí už se spekuluje o jeho možných nástupcích.

Loni věnoval Bayernu titul Dortmund, který v posledním kole doma pouze remizoval s Mohučí (2:2) a nechal si tak historický moment protéct mezi prsty. V aktuální sezoně se Bavorům daří ještě méně – klíčové body ztratili v přímém souboji o čelo v Leverkusenu (0:3), načež přišla šokující prohra v Bochumi (2:3).

Domácí titul je tak téměř ztracen a nejistá je i budoucnost v Lize mistrů. V milionářské soutěži Bayern prohrál první osmifinálový duel na hřišti Lazia Řím 0:1. Tři porážky v řadě zaznamenal německý hegemon naposledy v roce 2015 a Tuchel je tak v médiích logicky tvrdě kritizován. I proto, že je co do úspěšnosti nejhorším manažerem poslední dekády.

Thomas Tuchel má bezkonkurenčně nejhorší úspěšnost z posledních trenérů Bayernu. Livesport

Vedení sice vyjádřilo někdejšímu kouči PSG či Chelsea podporu, ovšem pokud bavorský gigant nezabere a přidá další nezdary – ať už o víkendu s Lipskem, nebo v dalším bundesligovém kole ve Freiburgu, současný trenér jen těžko obrovský tlak ustojí. I proto televizní stanice skloňuje jména tří jeho možných nástupců.

Pravděpodobně nejvýraznějším jménem na seznamu je Zinedine Zidane. Bývalý francouzský středopolař Juventusu nebo Realu Madrid, který se v roce 1998 stal mistrem světa a zároveň vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, se vydal na trenérskou dráhu v roce 2012. Začínal u mládeže Realu (U17), ale brzy se propracoval až na samotný vrchol, neboť v lednu 2016 převzal první tým.

Jeho působení v Bílém baletu mohlo být těžko úspěšnější. Během necelých šesti sezon vyhrál Zidane třikrát Ligu mistrů, dvakrát La Ligu a doma ve vitríně má také dvě ocenění FIFA pro trenéra roku.

Zinedine Zidane by byl nejzajímavějším řešením. Profimedia

Spolupráce skončila na Zidanovo přání v roce 2021. Od té doby je Francouz opakovaně spojován s potenciálně neobsazenými trenérskými posty, naposledy se jeho jméno skloňovalo ve spojitosti s Chelsea či francouzským národním týmem.

Analýza Livesport Zpráv: Zidane v Bayernu? Rozhodně zajímavá varianta, která by neměla dopadnout špatně. Historie ukazuje, že podobná řešení v minulosti vyšla. Zidanova trenérská minulost je nápadně podobná té, kterou má Pep Guardiola. Španěl trénoval v Barceloně v letech 2008 až 2012, pak si dal pauzu a následně během tří let v Mnichově získal tři mistrovské tituly a dvě vítězství v poháru. Pro Bayern by to mohl být nový nebundesligový impuls, koneckonců vedle Guardioly byl v Bavorsku úspěšný i Ancelotti, jenž rovněž přišel z cizího prostředí. Pokud by k sobě obě strany našly cestu, mohla by Zidanova éra v Mnichově přinést úspěchy.

Další bývalý špičkový fotbalista, který s Manchesterem United vyhrál šestkrát anglický titul, dvakrát FA Cup a v roce 1999 Ligu mistrů. Po ukončení kariéry v roce 2007 byl Solksjaer v United aktivní jako trenér mládeže, aby se pak vrátil do svého rodného města a v norské lize trénoval Molde.

V United ale nakonec dostal šanci i jako manažer A týmu, když v roce 2018 skončil José Mourinho. Nejprve se Solskjaer ujal pozice dočasně, ve druhé polovině sezony 2018/2019 byl ale oficiálně povýšen do pozice hlavního manažera. S Old Trafford se bývalý kanonýr loučil po katastrofálním vstupu do sezony v listopadu 2021. Během svého trenérského angažmá nezískal ani jednu trofej.

Ole Gunnar Solskjaer příliš úspěchů jako trenér nesbíral. Profimedia

Analýza Livesport Zpráv: Po odchodu z United se po Solskjaerovi slehla zem, od začátku roku 2023 pracuje jako zápasový analytik pro organizaci UEFA. I proto není příliš pravděpodobné, že by mu Bayern nabídl práci. Mnichovský tým hledá trenéra, který špatný kurs otočí okamžitě. Se svou skromnou bilancí ve sbírání trofejí (vyhrál dvakrát norskou ligu v letech 2011 a 2012 a jednou Norský pohár v roce 2013) zjevně není tím správným nástupcem Tuchela.

Není to tak dlouho, co byl vyhozen. Ale pravda je taková, že Flick byl jedním z nejúspěšnějších trenérů poslední doby. A pokud se dá věřit nedávným spekulacím, návratu by se nebránila ani jedna strana. Poté, co i v Bayernu proběhly personální změny, prý i sám Flick, který byl nedávno odvolán od německé reprezentace, velmi touží po návratu.

Z pohledu Bayernu lze jen stěží získat lepšího trenéra, který dobře zná prostředí klubu. Flick v 86 zápasech ve funkci vyhrál 70 duelů a dosáhl bodového průměru 2,53, což je nejvíce od doby Andriese Jonkera, jenž v roce 2011 jako prozatímní kouč dosáhl bilance 2,60 bodu na zápas. Z oficiálních trenérů měli lepší bilanci jen Jupp Heynckes a Pep Guardiola.

Hansi Flick je nejúspěšnějším trenérem Bayernu poslední doby. Profimedia

Také Flickovy úspěchy na pozici trenéra Bayernu jsou velmi působivé: v roce 2020 vyhrál Ligu mistrů, dvakrát se stal německým šampionem a slavil i zisk domácího poháru (2020). Na to vše mu stačilo pouhých 20 měsíců.

Proč tahle úspěšná kapitola mnichovských dějin vůbec skončila? Jedním z důvodů prý byly odlišné názory na přestupovou politiku. Dále pak touha po zisku Juliana Nagelsmanna, jenž byl vykoupen ze smlouvy v RB Lipsko.

Analýza Livesport Zpráv: Může být návrat Flicka řešením? Proč ne. V klubu už na pozici trenéra působil, zná prostředí a ví co čekat od mnoha hráčů současného kádru. Adaptace do týmu tak může být daleko rychlejší než u ostatních dvou kandidátů, část hráčů totiž vedl i v německé reprezentaci.