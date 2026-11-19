Podzimní část sezony zatím Viktorii příliš radosti nepřinesla. Ani změna na trenérském postu nepřinesla očekávaný obrat a plzeňský celek se stále nedokáže přiblížit předsezonním ambicím. Není proto překvapením, že vedení klubu už hledá možnosti, jak mužstvo během zimního přestupového období posílit. Zároveň se však musí připravit i na případný zájem evropských klubů o své opory.
Jedním z hráčů, kteří se ocitli v hledáčku zahraniční konkurence, je právě Memič. Server SportSport informoval o tom, že si pětadvacetiletého křídelníka či obránce vyhlédl německý Hoffenheim, který jeho výkony bedlivě sleduje.
Zatím však nedošlo k žádnému konkrétnímu kroku ze strany německého klubu. Hoffenheim podle dostupných informací dosud neposlal do Plzně oficiální nabídku, což potvrzují také zdroje Livesport Zpráv. "Vedení Viktorie nic podobného neřeší, žádná nabídka na stole není. Uvidí se, zda v zimě nějaká přijde," uvedl zdroj dobře obeznámený s děním v západočeském klubu.
Memič má ve Viktorii platnou smlouvu až do roku 2029 a v aktuálním ročníku patří k nejvýraznějším hráčům mužstva. Dosud zaznamenal čtyři branky a přidal šest asistencí. Jeho případný odchod by tak pro Plzeň představoval citelnou ztrátu, zvlášť v době, kdy se snaží výsledkově zvednout.
Pokud by se přestup do Hoffenheimu v zimě skutečně uskutečnil, Memič by v německém klubu potkal hned několik známých tváří. Působí tam totiž bývalý plzeňský obránce Robin Hranáč a také čeští reprezentanti Adam Hložek a Vladimír Coufal.
Zájem o Memiče navíc není na evropském přestupovém trhu žádnou novinkou. V minulosti se jeho jméno spojovalo například s Ajaxem, Dinamem Záhřeb či Panathinaikosem. Žádné z těchto spojení však nakonec nevyústilo v přestup a bosenský fotbalista zůstal na západě Čech. Zda bude mít tentokrát Hoffenheim větší úspěch, ukážou až následující týdny.
Zatímco v předních evropských ligách se přestupové okno již uzavřelo, v české nejvyšší soutěži mohou kluby posilovat až do 8. září. V aktualizovaném speciálu Livesport Zpráv můžete sledovat informace o dokončených i chystaných transferech stejně jako přestupové spekulace a novinky v hráčských smlouvách.