Výnosy ze soutěží UEFA klesly oproti předchozímu období o více než 400 milionů na celkových 303 milionů korun. Vedení klubu neskrývalo zklamání nejen z ekonomické bilance, ale také z předvedených výkonů na hřišti, kde mužstvo obsadilo v Chance Lize druhé místo. "Celková ztráta 127 milionů korun je z mého pohledu neuspokojivý výsledek. A totéž platí o sportovních výsledcích," uvedl František Čupr.
Dlouhodobou vizí letenského představenstva zůstává ekonomická soběstačnost bez nutnosti finančních injekcí od majitelů. Toho chce klub dosáhnout sportovními úspěchy a prodejem hráčů. V uplynulém ročníku se do hospodaření pozitivně promítl například odchod obránce Martina Vitíka do italské Boloni. "Cesta k tomuto cíli vede výhradně přes sportovní úspěch, rozvoj hráčů, pozitivní transferové saldo a stabilní obchodní příjmy," doplnil výkonný místopředseda představenstva Čupr.
Zatímco tržby ze vstupného klesly kvůli nižším cenám lístků v Konferenční lize, zájem fanoušků o domácí zápasy i klubový merchandising lámal historické rekordy. Průměrná ligová návštěvnost vyrostla na téměř 17 tisíc diváků, prodalo se rekordních 35 tisíc dresů. "Příjmy z reklamy a sponzoringu vzrostly o 8,5 procenta na 227 milionů korun," pochvaloval si generální ředitel Tomáš Křivda.
Stabilitu rozpočtu do budoucna posílily nové víceleté smlouvy s významnými partnery včetně Plzeňského Prazdroje či prodloužení spolupráce se společnostmi Betano a Adidas. Komerční úspěchy tak pomáhají tlumit výkyvy způsobené účastí v méně výnosných evropských soutěžích. "Dlouhodobé smlouvy dávají klubu stabilní základ a naším cílem je, aby komerční příjmy dokázaly minimalizovat dopad výkyvů ostatních příjmů," uzavřel Křivda.