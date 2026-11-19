Manchester United se v Premier League nachází až na 18. místě. Pod vedením Carricka dokázal z 10 zápasů vyhrát pouze jednou, což nakonec vedlo k jeho odvolání na začátku tohoto měsíce. Pozornost se nyní upírá k Pochettinovi, bývalému trenérovi Tottenhamu a Chelsea, od něhož se očekává, že klub znovu zapojí do boje o nejvyšší příčky.
Argentinského kouče čeká náročný úkol. Musí dostat United ze sestupového pásma, obnovit důvěru hráčů ve vlastní schopnosti a především vrátit mužstvu potřebnou stabilitu. Brown, který v rozhovoru pro anglickou redakci Livesport Zpráv hovořil o současné situaci v klubu, se vyjádřil jak k Carrickovu odvolání, tak k tomu, co může jeho nástupce týmu nabídnout.
Pozvedne Pochettino Manchester United?
Bylo odvolání Carricka správným rozhodnutím, nebo s ním klub měl mít větší trpělivost?
"Podívejte, v této sezoně se věci nevyvíjely správným směrem. Výsledky nebyly dostatečně dobré a Michael si toho musel být vědom. Znám ho dobře a určitě věděl, jaká je situace. Jak dlouho můžete čekat? Výkony a výsledky zkrátka nebyly na požadované úrovni. Práce, kterou Michael od svého příchodu až do konce sezony odvedl, byla přitom vynikající a navíc dokázal zajistit účast v Lize mistrů.
Některé pasáže zápasů v této sezoně byly také velmi dobré, ale nemůžete přehlížet množství inkasovaných gólů. To je velký problém. Pokud se výsledky nezlepší, bohužel musí přijít změna."
Co může Pochettino United nabídnout?
"To je otázka, kterou si pokládá každý. Podle toho, co jsem viděl během jeho působení v Tottenhamu a také v létě v USA, přinese atraktivní fotbal. Dá hráčům v kádru příležitost ukázat, že si zaslouží místo v základní sestavě. Jeho týmy budou aktivně napadat soupeře a vytvářet si spoustu gólových příležitostí.
Nejdůležitější však bude, aby mužstvu dodal sebevědomí a hráči nastupovali na hřiště s pocitem jistoty. Bude chtít do Manchesteru United vnést stabilitu a vrátit do klubu pozitivní atmosféru. Co konkrétně se změní, ukáže až čas. Pochettino má zkušenosti z Premier League i ze zahraničí, což mu může výrazně pomoci. Hráči si pod ním mohou fotbal znovu užívat, zároveň od nich ale bude vyžadovat tvrdou práci pro tým a lepší fyzickou připravenost než u soupeřů.“
Je po neúspěších tolika špičkových trenérů Pochettinův úkol vůbec splnitelný?
"Rozhodně není nemožný. Bez ohledu na to, co se v této sezoně dosud odehrálo, má Manchester United kvalitní hráče. Pochettino musí využít své zkušenosti. Už v minulosti jsme viděli, že se nebojí říct věci přímo, takže bude po hráčích požadovat nasazení, které možná v poslední době chybělo. Působí jako trenér, se kterým se dá dobře komunikovat. Může proto s hráči pracovat individuálně, pozvednout jejich sebevědomí a přimět je, aby skutečně bojovali za klubový dres. Zároveň dokáže vytvořit pozitivní atmosféru, která podle všeho v současném mužstvu chybí.“
Manchester United se přes noc nezmění
Od odchodu Sira Alexe Fergusona v květnu 2013 vystřídal Manchester United už sedm stálých trenérů. Ani zvučná jména jako David Moyes, José Mourinho, Louis van Gaal nebo Erik ten Hag však nedokázala vrátit klub mezi absolutní anglickou a evropskou špičku. Ferguson během svého 26letého působení získal s Rudými ďábly 13 titulů v Premier League. Od jeho odchodu se ale slavná značka ani jednou nestala anglickým mistrem a na triumf v Lize mistrů čeká také.
Pochettino přebírá tým v prostředí, kde trenéři často nedostávají dostatek času na prosazení vlastních představ. Brown proto upozorňuje, že fanoušci musejí být trpěliví a nemohou očekávat okamžitý návrat na vrchol.
Jak dlouho bude Pochettino potřebovat, aby z United znovu udělal kandidáta na titul? Bude to několik let?
"Přes noc se to nestane. Reakce musí přijít rychle, o tom není pochyb. Klub je v současnosti hodně daleko od svých ambicí, ale nejprve musí nastolit stabilitu. Pochettino potřebuje vytvořit konzistentní herní styl, zajistit lepší fyzickou připravenost než u soupeřů a vrátit týmu bojovnost.
Tohle je základ, na kterém se dá stavět a postupně sledovat, kam se mužstvo může posunout. Potom už bude na samotných hráčích, aby si nastavenou úroveň udrželi a zjistili, kam až je může dovést. Zásadní bude také přivést fotbalisty, kteří pomohou stabilitu udržet a dál rozvíjet. Nové posily jsou proto velmi důležité, aby se zvýšila konzistence výkonů, kterou současný kádr potřebuje."
První zápas ho čeká na Anfieldu proti Liverpoolu. Může případné vítězství nastartovat novou éru?
"Rozhodně je to možné. Velké vítězství na Anfieldu by mohlo přinést spoustu pozitivní energie. Nejprve ale musíte zvládnout základní věci. Jakmile se vám to podaří, získáte pevný základ, na kterém můžete stavět.
Pokud vyhrajete první zápas, můžete si říct: Dobře, dokážeme vyhrát i další? A potom třeba tři v řadě? Právě tak se buduje stabilita a postupně začnete cítit, že se v týmu něco mění. Sebevědomí je naprosto zásadní. Někde začít musíte a lepší místo než Anfield tento víkend nenajdete. Přes noc se ale nic nezmění, nejprve musíte mít správně zvládnuté základy."
Kteří hráči by mohli pod Pochettinem zazářit, přestože se jim v minulosti příliš nedařilo?
"V této sezoně nikdo nepředváděl výkony, jaké se od něj očekávají, takže všichni budou chtít jít nahoru. Řekl bych ale, že především útočníci by mohli pod Pochettinem zazářit. Zlepšení musí přijít také v obraně. Hráči musejí začít bránit jako tým, dát defenzivní práci na první místo a ukázat dostatečné nasazení, aby soupeřům nedovolovali skórovat.
Rád bych vídal více Sheu Laceyho. Dařilo se mu a pod Pochettinem by mohl rozhodně zazářit. U Bruna Fernandese je vidět pokles formy, takže bude zajímavé sledovat, jak se pod novým trenérem zvedne. Sebevědomí je nesmírně důležité. Mohu vám říct, že pomáhá vytvořit mezi hráči pouto a sehranost, což bude pro tým zásadní."