Matos byl součástí trenérského týmu Jürgena Kloppa v Liverpoolu. Francouzský klub zaujal svou sezonou na lavičce Swansea ve druhé nejvyšší anglické soutěži, kdy s velšským týmem bojoval o postup do Premier League. Štrasburku aktuálně patří 13. místo v ligové tabulce.
Rok 2026 zahájil jako hlavní trenér Liam Rosenior, který odešel do sesterské Chelsea. Do konce sezony ho nahradil Gary O'Neil. Ten v létě rovněž odešel do Premier League, konkrétně k nováčkovi Ipswichi. Zmíněný Oliveira vyhrál jen tři z 10 ligových zápasů a v pěti z posledních šesti nezískal ani bod.
Součástí týmu je americký záložník Giovanni Reyna a pět hráčů, kteří přišli v této sezoně – včetně hostování – z Chelsea. Štrasburku nicméně hrozí, že bude muset zaplatit odloženou pokutu ve výši 12 milionů eur, pokud nesplní finanční cíle, které mu UEFA stanovila kvůli nadměrným výdajům na hráče. Na konci minulé sezony mu uložila pokutu 13 milionů eur.