Od dluhové zátěže při převzetí klubu rodinou Glazerů, po éru manažera Eda Woodwarda, kdy marketing převálcoval sport, přes šílené a drahé nákupy, až po ostrá vyjádření Cristiana Ronalda a Ralfa Rangnicka. Jak se z nedotknutelné fotbalové značky stala případová studie selhání vedení a co se musí v zákulisí změnit, aby se United skutečně vrátili na vrchol? O tom všem v Livesport Daily hovořil redaktor a komentátor stanice Canal+ Sport Štěpán Hájek.
Problémy Manchesteru United nezačaly včera ani s posledním odvolaným trenérem. Podle Štěpána Hájka leží kořeny současné krize v roce 2013, kdy klub opustil Sir Alex Ferguson, tedy muž, který v jedné osobě zastával hned několik klíčových funkcí od skautingu až po finance. “Lze říct, že odchod sira Alexe znamenal odchod deseti různých funkcí naráz, protože silou své osobnosti je obsáhnul společně se sportovním ředitelem Davidem Gillem všechny,” vysvětluje Hájek. Následné vedení investičního bankéře Eda Woodwarda pak upřednostnilo byznys před fotbalem.
Symbolem hluboké krize a absence sebereflexe se v roce 2022 stal dočasný manažer Ralf Rangnick, jenž veřejně prohlásil, že klub potřebuje "operaci otevřeného srdce". Místo naslouchání jeho radám ho vedení okamžitě odstavilo. "On zhodnotí nějakým způsobem ostře, ale zároveň ne bez respektu dění v klubu. Ano, byla to silná slova, ale řekl bych, že byla poměrně konstruktivní. On byl vlastně tím prvním, kdo veřejně to dění otevřeně kritizoval a vlastně za to mu náleží respekt, aby za to následně přišel o práci," připomíná redaktor Canalu+ Sport dění před čtyřmi lety.
V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Jak spor o dostihového koně otevřel rodině Glazerů cestu k ovládnutí klubu?
Proč Old Trafford i tréninkové centrum v Carringtonu zaostávají za konkurencí a jak do toho zasáhl Cristiano Ronaldo?
Jakou roli sehrál sportovní ředitel Dan Ashworth a proč vydržel ve funkci pouhých pět měsíců?
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