Infantino stojí v čele FIFA od roku 2016. Šestapadesátiletého Švýcara vyzvou šéf francouzského fotbalu Diallo, jehož do voleb vyslala Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), a Tašima. Japonský člen Rady FIFA potvrdil svou kandidaturu teprve ve středu.
Kandidovat na prezidentský post měl v úmyslu rovněž někdejší švýcarský reprezentant Ramon Vega. Ten však nakonec mezi adepty nefiguruje.
Infantino usiluje o znovuzvolení už na čtvrté funkční období. Od léta čelil ostré kritice mimo jiné kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Od svého úmyslu nakonec pod tlakem ustoupil a následně se omluvil.
Jeho největším vyzyvatelem by měl být Diallo. Podle britských médií chtěla UEFA nominovat k volbám bývalého úspěšného francouzského trenéra Arséna Wengera, ten však nabídku odmítl. S podporou evropských zemí tak bude o pozici šéfa světového fotbalu usilovat jeho třiašedesátiletý krajan.
O pět let starší Tašima by neměl mít velké šance na úspěch. Podporu pěti národních svazů, kterou potřeboval ke kandidatuře, sice získal, například Asijská konfederace však už předtím vyjádřila důvěru Infantinovi.
Volby se uskuteční 18. března v marockém hlavním městě Rabatu. Hlasovat budou zástupci 211 členských zemí FIFA.