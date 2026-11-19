Cambiaso už v minulosti přitáhl výraznou pozornost klubů z Premier League. Nejblíže k jeho angažování měl být v roce 2025 Manchester City, v poslední době se však italský reprezentant objevoval také ve spojení s Manchesterem United, Chelsea a Liverpoolem.
Jeho profil by mohl oslovit zejména kluby, které hledají pro druhou polovinu sezony variabilní řešení do defenzivy. Cambiaso primárně působí na levém kraji obrany, bez problémů ale zvládne i pravou stranu nebo roli wingbeka.
Právě schopnost přizpůsobit se různým systémům z něj dělá zajímavý artikl pro anglické kluby, kde je univerzálnost obránců stále důležitější. Podle nedávných informací situaci italského univerzála sleduje také Barcelona, jako jeho další možné působiště se zmiňuje rovněž AC Milán.
Ochota Juventusu jednat představuje vzhledem k Cambiasově pozici v týmu pozoruhodný vývoj. Jeho výkony sice v minulosti vzbudily velký zájem, v posledním období však nebyly vždy stejně přesvědčivé. Smlouvu má až do roku 2029, Juventus proto není pod tlakem prodávat, adekvátní nabídka by ale mohla jeho odchod přiblížit.
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