V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily Marek otevřeně popisuje důvody toho, proč ve funkci vydržel něco málo přes rok, proč nemá český fotbal veřejně vydefinované hodnoty o vlastní identitě, jaké byly rozdíly v pojetí práce s multimediálním obsahem mezi Miroslavem Koubkem a Santim Deniou, nebo to, co všechno bude mít ve Sport Investu na starosti. Příjemný poslech.
"Když jsem nastupoval na FAČR, z reakcí fanoušků na sociálních sítích jsem měl dojem, že je česká fotbalová reprezentace všem jedno a mou ambicí bylo tohle vnímání změnit. Přicházel jsem úplně nezatížený prostředím, v mé hlavě neexistovalo to, že něco nejde. Postupně jsem ale začal zjišťovat, že některé věci tam opravdu nešly dělat tak, jak bych si představoval. Doteď vlastně nevím, proč to nejde, a ta nevědomost je na tom všem nejhorší. Chybí vydefinované základní hodnoty, čím chce repre vlastně být a proč by jí lidé měli fandit. Je potřeba začít budovat sebe, jinak budou fanoušci chodit na stadion především na soupeře, nikoliv na nás. To mě hrozně mrzí, to se musí změnit jako první," říká Marek.
V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Jaké období kolem letošního MS bylo nejnáročnější?
Jaká byla spolupráce s trenérem Koubkem?
Jak velkou nadějí pro změnu je Santi Denia?
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