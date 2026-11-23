"V hlavě už jsem byl naprosto vyčerpaný z pocitu, že se věci jednoduše nikdy nezlepší," popsal Schick v rozhovoru pro magazín Bundesligy důvody svého odchodu. Během působení v zahraničí měl možnost poznat fungování předních evropských klubů a jejich zázemí. Právě při srovnávání s českým národním týmem si stále více uvědomoval, jak velký rozdíl mezi oběma prostředími existuje.
"Viděl jsem, že v české reprezentaci jsme úplně uvízli v minulosti," nebral si servítky útočník, který v Leverkusenu patří k nejdůležitějším hráčům týmu.
Nespokojenost ještě prohloubilo vystoupení na světovém šampionátu. Český výběr ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou získal jediný bod za remízu 1:1 s Jihoafričany. Podle Schicka navíc nebyl problém pouze ve výsledcích, ale v celkovém nastavení reprezentace.
"S tím, jak se v národním týmu pracovalo, bylo nemožné dosáhnout úspěchu," vysvětlil třicetiletý útočník, který se po turnaji rozhodl reprezentační kapitolu uzavřít.
Do situace následně vstoupil nový trenér Santi Denia. Španělský kouč, jenž chce v reprezentaci nastavit vysoké profesionální standardy, se Schicka opakovaně pokoušel kontaktovat a přesvědčit ho ke změně postoje.
Český kanonýr jeho přístup oceňuje, ale za svým rozhodnutím nepokračovat v národním týmu si zatím stojí. "S Deniou začínají změny. Jeden člověk ale nedokáže během několika měsíců změnit mentalitu celého fotbalového národa."
"V tuto chvíli se už jako reprezentační hráč nevidím. Návrat není aktuální téma," uvedl rázně.
Alonso mu nedával tolik prostoru
Zatímco Leverkusen pod vedením Xabiho Alonsa v sezoně 2023/24 senzačně ovládl Bundesligu a získal také Německý pohár, pro Schicka nebylo toto období z osobního hlediska příjemné. Po dlouhém zranění přitahovačů musel více než 200 dní čekat na návrat do plné kondice. Následně se navíc musel vyrovnávat s taktickým pojetím španělského trenéra.
V systému Alonsa totiž nebyl klasický útočník vždy nejdůležitějším článkem. Záložníci a wingbeci měli za úkol kombinovat, hledat volné prostory a posouvat se do ofenzivy. Úkolem hrotového hráče bylo často především zaměstnávat obránce a vytvářet prostor pro ostatní. Někdy se Leverkusen dokonce obešel úplně bez devítky.
Schick se s tím pochopitelně nevyrovnával snadno. V únoru 2025 například začínal důležitý bundesligový duel s Bayernem Mnichov na lavičce náhradníků. Přestože chtěl být na hřišti, rozhodnutí trenéra respektoval.
"Neřekl bych, že jsem byl šťastný, protože by to nebyla pravda. Ale kdo jsem, abych kritizoval taktiku trenéra? A ještě tak skvělého kouče? Trenér musí dělat svá rozhodnutí. Vy jako hráč pak přijdete domů a tři nebo čtyři hodiny vás to trápí. Potom si ale uvědomíte, že už za tři dny hrajete další zápas," popsal své tehdejší rozpoložení.
Rekordy pro něj nejsou prioritou
Zatímco reprezentační kapitolu považuje za uzavřenou, na klubové úrovni má Schick stále vysoké ambice. V Leverkusenu se postupně zařadil mezi nejvýraznější osobnosti novodobé historie klubu. S 87 góly v Bundeslize je jeho nejlepším zahraničním střelcem v nejvyšší německé soutěži a v úvodu aktuální sezony navíc skóroval v každém z prvních šesti ligových zápasů.
"Nehoním se za rekordy," přiznal. Ani šest branek v šesti utkáních podle něj není něco, na co by jednou vzpomínal. Mnohem důležitější jsou pro něj samotné okamžiky na hřišti.
Právě atmosféra plného stadionu ho ostatně jako dítě přiměla snít o profesionální kariéře. "Když vstřelíte gól a celý stadion začne slavit. Lidé vyskočí, všichni jsou nadšení a vy cítíte, že jste spojeni s tisíci dalších lidí, kteří se radují společně s vámi," popsal bývalý sparťan.
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