Proti Paderbornu se český snajpr prosadil v 51. minutě, kdy po práci Nathana Telly zakončoval do odkryté branky. Leverkusen už v tu chvíli vedl 2:0 a český útočník gólem nasměroval mužstvo k pohodlnému vítězství. Skóre se nakonec zastavilo na výsledku 4:0.
Schickova střelecká bilance je přitom mimořádná. Devět branek v prvních deseti bundesligových kolech představuje nový klubový rekord Leverkusenu. Český reprezentant se navíc drží v čele tabulky střelců, kde má stejně zásahů jako Niclas Füllkrug z Brém. "Statistiky vypadají vážně pěkně," usmál se kanonýr.
Sám ale po utkání zůstával nohama na zemi. "Samozřejmě je to velmi příjemné. Tentokrát jsem to měl ale opravdu jednoduché. Upřímně řečeno, jinak to nebyl úplně můj den," přiznal v rozhovoru pro německou stanici WDR. Míč mu totiž spoluhráč předložil před prázdnou branku a Schick pohodlně skóroval.
Na otázku, zda pomýšlí na korunu pro nejlepšího kanonýra Bundesligy, odpověděl poměrně jednoznačně: "Momentálně se na tabulku střelců nedívám. Soustředím se pouze na dění na hřišti, na to, co dělám já a co můj tým. Máme před sebou ještě spoustu zápasů a všechno se může stát. Nemá smysl teď mluvit o takových věcech."
Schick se po neúspěšném vystoupení české reprezentace na mistrovství světa rozhodl skončit v národním týmu s tím, že se chce naplno soustředit na klubové působení. V Leverkusenu mu to zatím pálí a vedení Bayeru musí být štěstím bez sebe. Vše přináší skvělé výsledky. Kromě střelecké formy pak Schicka těší také to, jak se tým herně i výsledkově zvedá.
"Následující dva týdny mohou opravdu ukázat náš potenciál a to, čeho jsme v této sezoně schopni. Je samozřejmě velmi dobře, že se nám vrátilo tolik hráčů po zranění. Kádr je širší a to teď potřebujeme," ukázal Schick týmového ducha.