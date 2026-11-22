Za Columbus se v sobotu trefil dvakrát Chilan Gonzalo Tapia, další gól přidal americký mládežnický reprezentant Taha Habroune. Favorizovaní domácí hráli od 36. minuty o deseti bez vyloučeného Gonzala Lujána.
Messi měl v prvním poločase dvě dobré šance na skórování, ztroskotal ale na brankáři Patricku Schultem. Frustrace argentinského útočníka se projevila v nastavení úvodní části, kdy při vhazování trefil Tapiovu hlavu, za což dostal žlutou kartu.
To se nelíbilo trenérovi Columbusu Laurentu Courtoisovi, jenž naznačil, že trest byl pro Messiho příliš mírný. "Každý ví, že si (Messi) zasloužil víc než jen žlutou kartu," uvedl kouč na adresu bývalého kapitána argentinské reprezentace, jenž dostal před zápasem ocenění "Zlatá kopačka" pro nejlepšího střelce základní části, v níž vstřelil 26 branek.