I přes špatnou formu před tímto zápasem měl Mönchengladbach smůlu, že se neujal vedení dříve. Přesná přihrávka Floriana Neuhause za obranu vyslala do šance Zenta Una, ale brankář Karl Hein včas vyběhl a pokus japonského reprezentanta z bezprostřední blízkosti zneškodnil.
Hosté však pokračovali v tlaku a v 27. minutě se dočkali odměny, když střelu Philippa Sandera zablokoval ve vápně rukou Youri Regeer. Po dlouhém zkoumání situace u videa nařídil zkušený rozhodčí Felix Zwayer penaltu, kterou Kevin Diks proměnil a vstřelil svůj první gól v sezoně.
Brémy však inkasovaný gól nepoložil a těsně před přestávkou nečekaně vyrovnaly. Ludovit Reis pronikl po levém křídle a po jeho centru, který obrana odvrátila jen na hranici pokutového území, usměrnil Eren Dinkci míč precizním volejem o tyč do brány. Stav tak byl 1:1.
Mönchengladbach chtěl v závěru rozhodnout, ale Wael Mohya ztroskotal na Heinovi, zatímco Honoratův další pokus po individuálním průniku skončil v dolním rohu brány. Brémy však deset minut před koncem nesložily zbraně, nebezpečný Dinkci využil zmatku v pokutovém území a snížil na 2:3.
Hosté se v posledních sekundách snažili těsný náskok udržet, ale defenziva neodolala a Niclas Füllkrug se před svým strážcem dostal k zakončení z šesti metrů. Mönchengladbach tak po remíze na venkovním hřišti zůstává po 11 odehraných kolech na posledním místě tabulky se ziskem pěti bodů a na záchranu ztrácí šest bodů. Brémy díky remíze na domácí půdě drží v tabulce šesté místo.