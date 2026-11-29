Zlín minulý týden prohrál v Mladé Boleslavi a po polovině základní části Chance Ligy stále čeká na výhru (0-3-12), což má za následek již desetibodové manko na předposlední Slovácko.
Ševci se trápí zejména v ofenzivě a s pouhými 11 vstřelenými góly mají nejhorší útok soutěže. Zlínu se nedaří nastartovat ani v domácím prostředí, kde je s jediným získaným bodem nejhorším týmem v lize.
Sparta v 15. kole podlehla Liberci a z uplynulých pěti ligových utkání pouze jednou zvítězila (1-3-1), čímž se její ztráta na vedoucí Slavii po polovině základní části soutěže zvýšila již na 13 bodů.
To mělo za následek konec trenéra Briana Priskeho i sportovního ředitele Tomáše Rosického. Letenští pod vedením dočasného kouče Lukáše Bláži v Evropské lize prohráli s Alkmaarem a na kontě mají jedinou výhru z předchozích 10 zápasů ve všech soutěžích (1-4-5).
Ve Zlíně čeká na lavičce Sparty premiéra norského trenéra Ronnyho Deilu, jehož úkolem bude vylepšit neuspokojivou venkovní bilanci (2-3-3).
Zlín nevyhrál posledních 14 vzájemných ligových utkání a z toho 12krát Spartě podlehl. Hostující favorit na zlínské Letné v lize šestkrát po sobě zvítězil a ve čtyřech případech navíc udržel čisté konto.