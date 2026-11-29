Domácí hráči se dotkli míče jen devětkrát, než Yamal otevřel skóre. U šťastného gólu ze druhé minuty sehrál klíčovou roli Dani Olmo, který svým pohybem zmátl brankáře Lea Romana. Yeremay Hernandez mohl vzápětí vyrovnat, ale po samostatném úniku trefil pouze připraveného Joana Garcíu.
V deváté minutě pak Pau Cubarsi nezvládl souboj s bývalým hráčem Barcelony Pierrem-Emerickem Aubameyangem, jenž míč obloučkem poslal přes vyběhnutého Garcíu do sítě. Povzbuzení domácí pokračovali v náporu a García musel vytáhnout fantastický zákrok jednou rukou proti prudké hlavičce Bila Nsonga.
Přestože se hosté ocitli pod velkým tlakem, znovu se ujali vedení. Anthony Gordon zrychlil po křídle a jeho centr usměrnil hlavou k bližší tyči Dani Olmo. Roman před přestávkou držel naděje Deportiva nad vodou, když brilantně vyrazil Yamalovu střelu do tyče a následně zlikvidoval i nebezpečnou hlavičku Cubarsiho z bezprostřední blízkosti.
Po změně stran Barcelona přeřadila na vyšší rychlostní stupeň. Exkluzivní centr Yamala mezi stopery Deportiva našel Raphinhu, který svou 16. trefou v sezoně navýšil náskok hostů. Yamalovi byl krátce před hodinou hry upřen gól po těsném ofsajdu.
V závěrečných minutách už Katalánci své soupeře zcela přehrávali a potvrdili, proč v celé sezoně prohráli pouze jedno ligové utkání. Osm minut před koncem Raphinha definitivně rozhodl, když využil Gordonův pokus, zpracoval si míč a pohotově ho napálil do sítě. V nastaveném čase pak dokonal svůj hattrick.
Barcelona jde díky výsledku do středečního klíčového duelu s Atlétikem Madrid s náskokem pěti bodů. Deportivo naproti tomu vyhrálo pouze jeden z posledních deseti ligových zápasů (0-4-5) a před závěrem kola zůstává na 13. místě.