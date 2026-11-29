Jak se od souboje týmů z čela tabulky očekávalo, úvodní minuty byly velmi důrazné a neuznaný gól Kaie Havertze v desáté minutě napětí jen vystupňoval. Rychlá série žlutých karet pro Riccarda Calafioriho, Mikela Merina a Mikela Artetu atmosféru na Emirates Stadium dále vybičovala. Arsenal mohl být rád, že vyvázl bez trestu, když Timber mimo hru zatahal za vlasy Dokua, ale VAR po krátkém přezkoumání zákrok k jeho úlevě nepotrestal.
City se v polovině první půle dostalo do tempa a tlak přetavilo v branku zásluhou Erlinga Haalanda. Ten si ustoupil od obrany Arsenalu, převzal přihrávku Joška Gvardiola a po prvním doteku uklidil míč pravou nohou k tyči. Radost hostů ale trvala pouhých šest minut. Merino na zadní tyči zužitkoval centr Christose Tzolise, vrátil balon před branku a Havertz hlavou srovnal skóre.
City se nenechalo rozhodit a hned ve třetí minutě druhé půle si vzalo vedení zpět. Ayyoub Bouaddi odvedl tvrdou práci při zisku míče na vlastní polovině, vyvezl ho až k vápnu Arsenalu a skrz obranu vyslal přihrávku na Enza Fernándeze, který hostům vrátil náskok. Hosté přežili horké chvilky po hodině hry, kdy střídající Gyökeres hlavičkoval po centru Noniho Maduekeho do tyče a Timber následnou dorážku napálil vysoko nad.
Téměř identická šance se švédskému útočníkovi naskytla o chvíli později, když si za vysokou obrannou linii City naběhl na další Maduekeho centr, tentokrát však míč netrefil ideálně a poslal ho vedle branky. Závěr utkání se nesl ve znamení tlaku Arsenalu, který se nakonec vyplatil. Timber se v závěru uvolnil na zadní tyči a po rohovém kopu Eberechiho Ezeho propasíroval míč do sítě, přičemž sporná situace opět prošla kontrolou VAR.
Gabriel loktem podle rozhodnutí sudích u videa brankáře Gianluigiho Donnarummu nefauloval a Timber nezahrál rukou. To Arsenalu stačilo k zisku bodu, i když v úplném závěru museli domácí přečkat velkou šanci, kdy Gvardiolovu hlavičku směřující do branky zastavily ruce Gyökerese, což však ke zděšení hostů VAR rovněž nepotrestal. Bod udržel Arsenal v šestibodovém náskoku v čele tabulky, zatímco City prodloužilo svou sérii bez ligové výhry na pět zápasů.