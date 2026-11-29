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Z 58 stovkařů jich má pouhých devět v tomto ohledu lepší bilanci než český šutér. Nedostižný je Harry Kane (0,98 branky na zápas), jenž ve 104 startech nasázel 102 gólů. Nejlepší střelec soutěže všech dob Gerd Müller (365 tref) má průměr 0,85, jeho neúspěšný pronásledovatel Robert Lewandowski 0,81.
Schick je dávno členem Klubu ligových kanonýrů. Celkem má v nejvyšších soutěžích na kontě 124 zásahů – 16 jich vsítil v Serii A za Sampdorii a AS Řím, osm v české lize v dresu Bohemians. Premiérovou trefu v Bundeslize oslavil 30. listopadu 2019 proti Paderbornu ještě v dresu Lipska, kam přestoupil po nevydařených dvou letech v Římě. Často ho brzdila zranění, například v sezoně 2022/23 mu sebrala celou půlku ročníku.
V německé nejvyšší soutěži se prosadil proti 26 soupeřům, netrefil se jen proti Hamburku, proti němuž odehrál jediné utkání, a Darmstadtu, s nímž na konfrontaci nedošlo vůbec. Každý jeho čtvrtý zásah byl vítězný, zároveň každý čtvrtý vstřelil za bezbrankového stavu. Zajímavé je, že jen dvanáctkrát tím skutečně svůj tým nasměroval ke třem bodům, ve čtyřech případech dokonce se spoluhráči odcházel poražen.
Třikrát zaznamenal hattrick, dvakrát stihl za zápas dokonce čtyři góly. Podařilo se mu to před pěti lety proti Fürthu (7:1) a předloni proti Freiburgu. V obou případech mu na výjimečný kousek stačila půlhodina. V prosinci 2023 zvládl tři trefy do sítě Bochumi za pouhých 16 minut. V minulých dvou sezonách překonal metu 15 branek (21 a 16), našlápnuto má na totéž i nyní.