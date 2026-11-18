O přerodu Teplic v kombinační mužstvo
"Došlo k velkému posunu v našich hlavách. Začali jsme být sebevědomější na míči a tlačit se do toho, abychom chtěli hrát fotbal. Na hřišti se to krásně ukázalo, máme do hry větší zaujetí a všechny nás to baví. Samozřejmě pak přicházejí zápasy, kdy naše výkony zakolísají, což je dané tím, že se tenhle styl teprve učíme. Věřím ale, že pokud v tom budeme pokračovat, výkony i kvalita celého klubu se budou neustále zvyšovat."
"Trenér sám moc dobře vycítil, že jsou tady hráči, kteří tenhle styl dokážou hrát a bude jim i víc sedět. Pak se to nabaluje, díky tomu, že jsme vstup do sezony měli bodově podložený, se na tom pracuje o to lépe a hned je vidět výsledek. Každý hráč i trenér chce hrát co nejhezčí fotbal, který zároveň přináší body. Najít tuhle hranici je ale vždycky nejtěžší."
Livesport Daily s Fortelným
O trenérovi Frťalovi
"Je cítit, že tady má velké slovo. Je skvělé, že je velká pravděpodobnost, že tu s námi trenér zůstane co nejdéle, v což sám doufám. Styl, který se učíme, tak budeme moci pilovat k dokonalosti. Celému klubu to prospěje, protože trenér může tvořit dlouhodobě, a ne jen na krátkou chvíli. Tím, že sám dlouho hrál fotbal, má cit a dokáže se do hráče vžít. Ví, kdy je potřeba zvednout hlas a kdy naopak situaci odlehčit srandou nebo tým jen uklidnit."
O spoluhráčích a reprezentantech Matěji Radostovi a Idrisu Hopim
"Rady má výbornou rychlost, techniku i vedení míče. Myslím si, že i díky reprezentaci získá ještě větší sebevědomí, aby své přednosti dál rozvíjel a ukazoval. Má před sebou velkou kariéru. U Hopiho je v jeho věku výhodou, že nemá přehnaný respekt ze soupeřů. Neřeší, kdo proti němu stojí, a jde jeden na jednoho, klidně i jeden na dva. To je sympatické a musí si to udržet."
"Se svou technikou to vypiluje do takové míry, že bude mít vysokou úspěšnost driblinků a začne přinášet i čísla. Bude z něj skvělý hráč. Oceňuje to práci celého týmu, jak hráčského, tak realizačního, ze které pak takhle vyplavou jména vybraná do reprezentace. Zároveň je to skvělé pro celou ligu, je vidět, že šance přijde i z klubů mimo top trojku, které nehrají evropské poháry. Pokud se tenhle trend zachová, lize to celkově prospěje a bude to motivovat ostatní hráče, že cesta do reprezentace nevede jen přes Spartu, Slavii a Plzeň."
O svém návratu do Teplic
"Po povedeném hostování v sezoně 2021/22 tady v Teplicích přišla větší mediální pozornost, tlak a možná jsem to v hlavě úplně neustál. Nikdy jsem si nad tím ale nelámal hlavu tak, abych se utápěl v tom, že jsem na to nenavázal. Soustředím se na přítomnost, abych mohl hrát a navázat na ty výkony teď. Rozhodně jsem spokojený s tím, že po dlouhé době nastupuji stabilně a mé výkony se ustálily. Procházel jsem poměrně nevyrovnaným obdobím, a díky Teplicím a trenéru Frťalovi, který nade mnou nezlomil hůl, jsem se znovu našel. Můžu tak pomáhat klukům i sám sobě a vracet to trenérovi a klubu."
O mnoha hostováních v kariéře
"Ze začátku, když jsem šel do Vlašimi hned po dorostenecké lize, jsem to vnímal jen pozitivně. Okamžitě jsem naskočil do dospělého fotbalu, hrál druhou ligu a sbíral cenné zkušenosti. Pak ale přijdou momenty, kdy si člověk říká, že už by na to mohl mít a mohl by se uchytit v A-týmu Sparty, a znovu přijde zklamání, že je odsunutý. Pokud si to hráč v hlavě nesrovná tak, že má cíl stále před sebou, a začne se utápět v tom, že se mu to nepovedlo, snadno se dostane do začarovaného kruhu. Mně se z něj naštěstí podařilo na chvíli vymanit, i když jsem pak bohužel nenavázal na výkony ze svého posledního hostování tady v Teplicích."
O vzpomínkách na těžké momenty ve Spartě
"Když si vzpomenu na dny po vyřazení v předkole s Vikingem Stavanger, nesl jsem to hodně těžce a nevěděl jsem, jak to dostat z hlavy. Začínal jsem totiž žít svůj sen o tom, že budu hrát za A-tým Sparty a všechno půjde skvěle. Najednou přišel obrovský šok, že to tak nebude. Bylo to velmi nepříjemné období. Poslední zápas ve Spartě pak skončil červenou kartou v poháru v Domažlicích, mrzí mě to. Měl bych být natolik uvědomělý, abych i v emocích takové věci nedělal. Na druhou stranu celý ten zápas byl vyhrocený, někteří hráči Domažlic si na nás vylévali to, že hrají proti Spartě, a chtěli nás dost pokopat. Takže tu svou reakci zpětně vnímám tak padesát na padesát."
O trenérech v jeho kariéře
"Nejlépe se mi asi hrálo pod teplickými trenéry Jirkou Jarošíkem a Zdenkem Frťalou. Každý trenér mi ale něco dal. Například Radim Kučera si mě vzal do Jihlavy a hodně mi pomáhal zvládnout přechody mezi hostováními i první větší mediální pozornost, když jsem se pak snažil uchytit v A-týmu Sparty, tehdy mě držel, abych se z toho nezbláznil. Trenér Luboš Kozel mě zase posunul takticky, i když jsem pod ním v Jablonci tolik nenastupoval, vzal jsem si z toho jen pozitivní věci. Jsem rád, že jsem všechny tyhle trenéry zažil."
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