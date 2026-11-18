"Smlouva je v principu strukturována na více částí. Je to základní projekce, ale i věci, které jsme si objednali a nemohly být předmětem architektonické soutěže. Tam největší položku tvoří interiéry s nábytkem, ale například i studie řízení davu na stadionu i před stadionem nebo studie klimatického komfortu či test ve větrném tunelu," uvedl Semerák.
Město původně předpokládalo, že stavba stadionu bude stát zhruba 2,5 miliardy. Podle Vereše ale šlo jen o samotnou stavbu, cenu celého projektu v současné době odhaduje na dvojnásobek. Vzrostla i cena projekčních prací. Město by stadion ale chtělo stavět ve spolupráci s externími partnery.
Semerák uvedl, že v následujících 15 týdnech se budou dodělávat různé průzkumy a následně se začne projektovat. Jakmile bude projekt dokončen, nastane povolovací fáze. "Teď jsme schválili projektovou dokumentaci. Víme, že do dvou let bude i se stavebním povolením hotová. Naším úkolem teď bude zajistit financování stavby. Musíme začít jednat se státem, hledat modely financování. Musíme zjistit, zda na to budou nějaké externí zdroje a zamyslet se nad tím, zda do stavby nezapojíme soukromý sektor," řekl Vereš. Domnívá se, že město by bylo schopno uhradit zhruba polovinu nákladů. Stavbu by podle primátora chtělo zahájit ještě v tomto volebním období.
Stadion je určen přibližně pro 20 tisíc sedících diváků. Stavba má vzniknout na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 do sezony 2014/15. Nový stadion, který umožní konání mezinárodních utkání včetně reprezentačních, by měl být certifikován podle standardu BREEAM (udržitelnosti budov). Součástí bude muzeum fotbalového klubu i další služby, restaurace či fanshopy. Otevřen má být i mimo fotbalové zápasy. Španělské architektonické studio L35 Arquitectos má zkušenost například z přestavby stadionu Santiago Bernabéu, který je domovem Realu Madrid.
Bazaly byly tradičním působištěm Baníku a nový stadion má umožnit návrat na místo, s nímž byl fotbalový klub historicky spjat. Fotbalisté se museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám. Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí město opakovaně označilo za poměrně problematické a kapacitně neudržitelné.