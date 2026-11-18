"Tohle je jedna z nejšílenějších fotbalových sezon, kterou jsem kdy zažil. Je vážně zábava být Norem," řekl novinářům po dramatickém vítězství 3:2 v úterý večer. Když o něm nejlepší střelec norské historie rozhodl, strhnul ze sebe dres a běžel za dvěma tisícovkami krajanů, kteří do dánské metropole dorazili za čtvrtfinalisty z letošního mistrovství světa fandit.
"Bylo to fantastické, neskutečná zábava. Měl jsem dneska dát hattrick, ale i se dvěma góly jsem spokojený. To je naprosto v pořádku," smál se Haaland do televizní kamery. "Staale (kouč Solbakken) před zápasem říkal: 'Pojďme zakončit neuvěřitelný fotbalový rok na vysoké úrovni'. Ve druhé půli jsme dominovali," pochvaloval si kanonýr City.
V pořadí 68. trefou překonal současného kanonýra Francie Kyliana Mbappého, ten ale na 67 reprezentačních branek potřeboval 108 utkání.
Rozhodující penaltu daroval Norům Joachim Andersen za hru rukou. "Mrtví a pohřbeni," psaly průběžně norské noviny Aftenposten. Pak hvězdní Norové Haaland, jenž snížil na 1:2 po obrovské chybě brankáře, a kapitán Martin Ödegaard tým probudili. "Vítejte zpátky v životě," doplnil deník.
Jiný list Dagbladet připomněl, že Norové vyhráli na dánské půdě poprvé po 28 letech. "Chtěli jsme dnes oslavit dobrý konec. A způsob, jakým jsme to udělali, je ještě krásnější," pochvaloval si Ödegaard. V konečné tabulce skupiny A4 vystřídali Vikingové na druhé příčce za vítěznými Portugalci severského rivala. Na koho norští fotbalisté ve čtvrtfinále Ligy národů narazí, se dozvědí v pátek v poledne při losu.