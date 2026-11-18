Týmy
Hostitelské země
Vítězové skupin
Chorvatsko, Norsko, Portugalsko, Anglie, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Belgie, Španělsko.
Vítězové play off
Řecko, Nizozemsko, Česko, Finsko.
Los základních skupin
Los základních skupin proběhne 26. listopadu v 18:30 v Sava Centaru v Bělehradě. Podrobný program zápasů bude zveřejněn následovně.
Rozdělení do košů
Koš 1: Španělsko, Německo, Anglie, Portugalsko
Koš 2: Francie, Itálie, Nizozemsko, Chorvatsko
Koš 3: Polsko, Řecko, Finsko, Norsko
Koš 4: Belgie, Česko, Srbsko, Albánie
Systém turnaje
Vítězové a druzí v pořadí ze základních skupin postoupí do vyřazovací fáze. Ta začne čtvrtfinálovými zápasy, následovat budou dvě semifinále a finále.
Česká reprezentace
Česká jednadvacítka se na závěrečný turnaj probojovala pošesté z posledních sedmi možností. I tentokrát musel výběr trenéra Michala Bílka do baráže, kde zdolal Turecko. První utkání v Rize ovládla Lvíčata díky brance Pavla Kačora 1:0, doma v Hradci Králové jim následně stačila remíza 1:1.
Základní informace o ME
Kdy se mistrovství Evropy koná?
Turnaj se bude konat od 16. června do 3. července 2027.
Kde se bude konat skupina A?
Týmy ze skupiny A, včetně domácího Srbska, odehrají zápasy v Bělehradě a Leskovaci.
Kde se bude hrát skupina B?
Týmy ze skupiny B, včetně domácí Albánie, odehrají své zápasy v Tiraně a Elbasanu.
Kde se bude hrát skupina C?
Týmy ze skupiny C odehrají své zápasy v Bačce Topole a Loznici.
Kde se bude hrát skupina D?
Týmy ze skupiny D odehrají své zápasy v Shkodëru a Tiraně.
Kde se bude hrát čtvrtfinále?
Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát v Bělehradě, Loznici, Elbasanu a Shkodëru.
Kde se bude hrát semifinále?
Semifinálové zápasy se budou hrát v Bělehradě a Tiraně.
Kde se bude hrát finále?
Finále bude hostit Arena Kombëtare v albánské Tiraně.
Kdo bude obhajovat trofej pro vítěze?
Poslední Euro U21, které hostilo Slovensko, ovládli fotbalisté Anglie. Ve finále porazili Německo 3:2.
Kde bude možné zápasy sledovat?
Mistrovství Evropy do 21 let lze sledovat živě v České televizi. Ta bude vysílat nejen utkání českého týmu, ale i řadu dalších zápasů na turnaji včetně finále.
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