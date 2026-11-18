Český celek v uplynulém reprezentačním okně absolvoval poslední dva zápasy v letošním roce i ve skupině A3 Ligy národů. Nejprve ve čtvrtek doma podlehl mistrům světa a Evropy Španělům 0:2 a v neděli utrpěl porážku 1:2 v Chorvatsku.
Národní mužstvo po letním příchodu španělského trenéra Santiho Denii prohrálo všech šest duelů a sestoupilo z elitní divize Ligy národů. Česká reprezentace zažívá výsledkově nejhorší období v historii, poprvé utrpěla porážku v sedmi zápasech po sobě.
Národní celek pokračoval v propadu žebříčkem, který započal nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa v Severní Americe. Ještě vloni v září tým figuroval na 39. místě, nyní je ve druhém vydání po sobě mimo první padesátku.
Hůře na tom byl naposledy v září 2017, kdy mu pod trenérem Karlem Jarolímem patřila 58. pozice. Nejníže národní celek figuroval v roce 1994, tehdy po rozpadu federace začínal na nule a 67. příčce. Oproti předchozímu vydání se před Čechy dostaly Peru a Slovinsko.
Od prvního do čtvrtého místa zůstalo pořadí stejné jako minule. Mistři světa i Evropy Španělé sice naposledy prohráli s Anglií a utrpěli první porážku po 43 zápasech, před finalisty z letního šampionátu Argentinci nicméně nadále mají pohodlný náskok téměř 40 bodů. Třetí zůstali Francouzi a čtvrtí Angličané, už na páté místo poskočili Maročané. Poslední vydání žebříčku v letošním roce plánuje FIFA zveřejnit 16. prosince.
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