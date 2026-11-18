Americký výběr v odvetě v Cincinnati kontroloval hru a potvrdil suverénní celkový postup s konečným skóre 8:0. Ve 25. minutě otevřel skóre akrobatickým zakončením Pulisic po přesném centru Westona McKennieho, jenž krátce před poločasem připravil gól i pro osmnáctiletého Halla. Ten se trefil ve všech svých čtyřech reprezentačních startech v základní sestavě, a potvrdil tak parádní formu.
Po závěrečném hvizdu panovaly na hřišti silné emoce. Pochettino se dlouze objímal se svými svěřenci i členy realizačního týmu. Argentinský stratég ještě před závěrečnou tiskovou konferencí neskrýval slzy dojetí nad vřelým přijetím v zámoří. "Chtěli jsme skončit v dobrém. Samozřejmě je to těžké, protože je to emotivní. Tyhle kluky i celý tým mám hrozně rád," řekl Pochettino.
Zkušený lodivod na lavičce Spojených států zanechal výraznou stopu, když mužstvo v létě dovedl až do osmifinále domácího mistrovství světa. Atmosféra na stadionech i podpora příznivců ho hluboce zasáhly a v paměti mu zůstane navždy. "To spojení s fanoušky mě na konci opravdu dojalo. Jsem strašně vděčný za to, jak se k nám v této zemi všichni chovali," doplnil čtyřiapadesátiletý trenér.
Nyní však argentinského odborníka čeká obrovská výzva na Old Trafford, kde nahradí Michaela Carricka. Povede celek, který se krčí až na osmnácté příčce tabulky Premier League. Ihned po příletu do Anglie zamíří do tréninkového centra v Carringtonu připravovat mužstvo na nedělní šlágr proti Liverpoolu. "Víme, že tahle situace není taková, jakou by si klub, kterým je Manchester United, zasloužil," prohlásil Pochettino.
Během rozhovoru pro televizní stanici TNT Sports navíc musel čelit i popichování ohledně současné nadvlády městského rivala z Manchesteru City. Pochettino však s úsměvem odmítl, že by tento stav měl trvat věčně. A slíbil fanouškům brzký obrat k lepšímu. "V žádném případě to tak nebude. Uvidíte. Dejte mi čas, dejte mi jen trochu času a tohle se brzy změní," uzavřel odhodlaně nový manažer Rudých ďáblů.