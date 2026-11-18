Forbs strávil v utkání proti Walesu na hřišti pouhých 31 minut, přesto se stal jednou z hlavních postav portugalského vítězství. Na rozhodující gól mu přitom stačilo opravdu málo. Celkem zaznamenal jen 13 doteků s míčem, zatímco čtyřikrát se dostal k balonu v pokutovém území soupeře. Jeden z těchto okamžiků ale využil dokonale.
Právě po svém jediném progresivním vedení míče zakončil chirurgicky přesně svou silnější levou nohou a vstřelil rozhodující branku. Nešlo přitom o žádnou vyloženou příležitost. Gólová situace měla hodnotu pouhých 0.12 xG.
Forbs během svého pobytu na hřišti vyslal celkem dvě střely, obě z pokutového území, přičemž jen ta gólová mířila mezi tři tyče. Jeho celkové xG dosáhlo hodnoty 0.26, kvalitou zakončení však své příležitosti výrazně vylepšil. Ukazatel xGOT, který zohledňuje kvalitu a umístění střely, vystoupal na 0.48.
Z Manchesteru přes Ajax až do Brugg
Pro českého fanouška je Forbs možná stále poměrně neznámé jméno, v Portugalsku se o něm ale mluví čím dál častěji. Rychlonohý křídelník se narodil v Sintře, jeho rodiče pocházejí z Guineje-Bissau a s fotbalem začínal ve Sportingu.
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Už v mladém věku se přesunul do Anglie, kde se připojil k akademii Manchesteru City. V mládežnických kategoriích patřil k výrazným talentům portugalského fotbalu, do prvního týmu anglického velkoklubu se ale neprosadil.
V roce 2023 proto zamířil do Ajaxu, kde hledal větší prostor v seniorském fotbale. Později si vyzkoušel také Premier League v dresu Wolves a následně pokračoval do belgického Clubu Bruggy. Právě tam nyní působí a postupně si říká o stále větší pozornost také v portugalské reprezentaci.
Ronaldova sedmička
Forbsova reprezentační kariéra dostala v poslední době další rozměr. Po 23 letech totiž v národním týmu skončil Cristiano Ronaldo (41), který udělal z čísla sedm jeden z nejvýraznějších symbolů světového fotbalu.
CR7 nebyla jen zkratka jména a čísla. Stala se značkou, jednou z nejsilnějších na světě. Po Ronaldově konci tak muselo Portugalsko rozhodnout, kdo ikonický dres minimálně dočasně převezme. Volba pro listopadový sraz padla právě na dvaadvacetiletého Forbse.
Portugalci se navíc rozhodli vzdát dlouholetému kapitánovi hold i úpravou grafické podoby čísla. Sedmička nově obsahuje vodorovnou čáru. "Je to další způsob, jak zvěčnit význam tak výjimečného čísla a vzdát úctu odkazu, který představuje,“ uvedl portugalský fotbalový svaz.
Forbs si dobře uvědomuje, jakou symboliku dres má. "Samozřejmě, je to velmi výjimečné číslo. Jsem nesmírně hrdý na to, že ho nosím a že ho reprezentuji, a vždy se snažím podat co nejlepší výkon," prohlásil.
Reakce spoluhráčů
Převzít číslo po Ronaldovi pochopitelně znamená také čelit určitému tlaku. A spoluhráči si z nové portugalské sedmičky a potenciální zkratky CF7 (tedy Carlos Forbs 7) samozřejmě trochu utahovali.
"Ano, někteří z mých spoluhráčů si z toho takhle dělali legraci, ale bylo to všechno jen v žertu," přiznal Forbs.
Novým Cristianem Ronaldem být nemusí, a vlastně ani nemůže. To by ostatně nebyl férový úkol pro nikoho. Může ale napsat vlastní příběh a stát se první výraznou tváří nové portugalské reprezentace.
Proti Walesu k tomu udělal první výrazný krok. Po vítězném gólu navíc slavil s prsty v uších. Jestli tím někomu posílal vzkaz, nebo šlo jen o spontánní gesto, zůstává otázkou. Jisté je, že nová sedmička na sebe upozornila způsobem, který si Portugalsko bude pamatovat.