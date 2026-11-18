Infantino usiluje o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace FIFA, a to již na čtvrté funkční období. Od léta ale čelí ostré kritice mimo jiné kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, který pod tlakem odvolal. Pak se za způsob, jakým byl tento návrh předložen a projednáván, omluvil.
Ve volbách jej vedle Tashimy vyzvou zástupce Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) Francouz Philippe Diallo a někdejší švýcarský reprezentant Ramon Vega.
Tashima je členem Rady FIFA od roku 2015. Řekl, že výzvu kandidovat přijal, aby se FIFA mohla stát zdravější a důvěryhodnější organizací. "Především považuji za nezbytné nastavit řádné řízení a zajistit, aby byla důsledně dodržována transparentnost," dodal.
Ještě než Tashima oznámil úmysl ucházet se o nejvyšší post, Asijská konfederace vyjádřila podporu Infantinovi. Uzávěrka kandidatur je dnes o půlnoci. Volby se v březnu uskuteční v Rabatu.