Brankář
Senne Lammens (Belgie) 8.1
Belgie za konečné druhé místo ve skupině A1 vděčí i personě mezi tyčemi. Brankář Manchesteru United dosáhl při pěti zápasech mimořádné úspěšnosti zákroků 90,3 %. Stal se klíčovou postavou při výhrách v Itálii a Turecku. Nejlepší výkon předvedl při triumfu 3:0 nad Tureckem. Tehdy vytáhl osm zákroků a udržel čisté konto, zároveň si připsal 81 % úspěšnost přihrávek.
Obránci
Jan Paul van Hecke (Nizozemsko) 7.5
Přestože při pondělním debaklu 0:5 s Německem inkasoval pětkrát, v dresu Nizozemska absolvoval povedený podzim. Ve čtyřech zápasech dosáhl na průměrné hodnocení 7.5. Stoper Tottenhamu zaujal po boku Virgila van Dijka, v prvních dvou zápasech pokaždé vyhrál sedm osobních soubojů. Zazářil i při výhře 7:0 nad Řeckem.
Jeremy Jacquet (Francie) 7.4
Má za sebou působivý vstup do francouzského A-týmu. Jednadvacetiletý obránce si po přestupu z Rennes do Liverpoolu přenesl formu i na mezinárodní scénu. Proti Belgii, Itálii a Turecku předvedl sebevědomé výkony. Nejvyšší hodnocení (7.9) zaznamenal při vítězném debutu v Bruselu (1:0), kdy vyhrál šest osobních soubojů, zaznamenal tři obranné odkopy a úspěšnost přihrávek měl 92 %.
Lewis Hall (Anglie) 7.6
Upevnil si místo v týmu trenéra Thomase Tuchela poté, co byl v létě překvapivě vynechán z nominace na mistrovství světa. Po úvodním zápase proti Španělsku zůstal bek Newcastlu na lavičce, poté však zasáhl do všech pěti zápasů Anglie. A hrál důležitou roli při venkovních výhrách v Praze, Rijece a Madridu. Zároveň při domácím vítězství 3:0 nad Českem přihrál na gól Harrymu Kaneovi.
Záložníci
Bruno Fernandes (Portugalsko) 8.0
V národním týmu podával poněkud nevyrovnané výkony. Několik vynikajících zápasů mu však pomohlo do vybrané společnosti. Zvlášť v prvním utkání proti Dánsku (4:2) byl záložník Manchesteru United vynikající. Připsal si dvě asistence, vytvořil tři velké šance a zaznamenal pět klíčových přihrávek. A naposledy ve Walesu ukázal gólem cestu k vítězství.
Jude Bellingham (Anglie) 8.0
V anglických barvách prožil úžasný rok. Anglie jej korunovala triumfem ve své skupině po strhujícím vítězství 3:2 nad Španělskem a Bellingham při něm předvedl senzační výkon plný energie. Nejvyšší hodnocení nicméně získal při výhře 7:0 nad Chorvatskem, kdy obdržel perfektní známku 10. Tehdy zaznamenal tři asistence a zároveň se zapsal mezi střelce.
Kevin De Bruyne (Belgie) 8.0
Je mu sice už 35 let a nejlepší roky má zřejmě za sebou, belgický kouzelník však během Ligy národů dal vzpomenout na minulost. Zkušený lídr v srdci nové generace belgických fotbalistů zaznamenal v pěti zápasech tři góly a dvě asistence. Nejlepší výkon odevzdal při vítězství 3:0 nad Tureckem, kdy se trefil dvakrát. Přestože se mu v dresu Neapole nedaří, za Belgii předvádí to nejlepší ze svého umění.
Arda Güler (Turecko) 8.1
Turci sice z elitní skupiny sestoupili, mladý supertalent přesto předvedl několik velmi povedených výkonů. Pravidelně se dokázal prosazovat proti soupeřům nejvyšší úrovně a předváděl stejnou formu jako v této sezoně za Real Madrid. Ve svých pěti zápasech vyslal 23 střel a 12 klíčových přihrávek. Vzhledem k tomu, jak málo nebezpečný jeho tým byl, jde o ohromující čísla.
Útočníci
Lamine Yamal (Španělsko) 8.1
Devatenáctiletý hráč zaznamenal v pěti zápasech čtyři góly a dvě asistence, Španělsku to však k prvenství ve skupině nestačilo. I v posledním utkání proti Anglii (2:3), kdy jeho celek po dlouhých 43 kláních bez porážky padl, byl nejlépe hodnoceným hráčem na trávníku. Vybojoval penaltu, asistoval, vyslal šest střel na branku a přidal pět klíčových přihrávek.
Erling Haaland (Norsko) 7.7
Jeho gólové konto v národním týmu roste neuvěřitelným tempem. Celkově má už 68 tref v pouhých 61 zápasech. V Lize národů se trefil šestkrát – víckrát to zvládl jen Harry Kane (8). Norský kanonýr vstřelil ve dvou duelech proti Dánsku čtyři branky, přičemž skutečné drama přišlo v úterý večer. Haaland v nastavení proměnil penaltu a strhl skóre na stranu svého týmu. Norové díky vítězství 3:2 přeskočili skandinávského soupeře a postoupili do čtvrtfinále.
Michael Olise (Francie) 8.2
Pod Zidanem podává naprosto senzační výkony a Francii pomohl ovládnout náročnou skupinu. V šesti zápasech nasbíral pět gólů a dvě asistence, přičemž skóroval ve čtyřech utkáních v řadě. Obzvlášť nepříjemným soupeřem byl pro Belgii. Při zářijovém vítězství 1:0 přišel z lavičky a vstřelil nádherný gól po sólu, v říjnu se proti ní trefil dvakrát. V útoku plném hvězd, v němž nastupují také Mbappé, Doué či Dembélé, zatím září nejvíc právě on.