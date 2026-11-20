Nowak i Kubiak přišli do Slavie po jediné sezoně v Ekstraklase. Nowak ji strávil na hostování ve Wisle Plock, Kubiak hrál dokonce jen v jarní části za Arku Gdyně. V kádru českého mistra se přesto stali rychle důležitými členy sestavy. "Jejich kariéry jsou působivé a zdá se, že si vybrali klub, který jim dokonale sedí. Kubiak měl možná trochu těžší rozjezd, protože na začátku sezony tolik nehrál, ale týden po týdnu získával sebevědomí i důvěru Jindřicha Trpišovského. A podívejte se na ně teď, oba tvoří pevné základy základní sestavy Slavie," doplňuje novinář.
Nowak z pozice středního záložníka nasázel už pět gólů v Chance Lize, další trefu přidal v Lize mistrů proti Arsenalu. Levonohý Kubiak odehrál v elitní soutěži všechny čtyři dosavadní zápasy a v domácí soutěži přihrál na jednu branku. Jejich raketový vzestup by i proto mohl pokračovat. "Kdybych si měl vsadit, jsem si téměř jistý, že Kubiak i Nowak mohou v příštím roce přestoupit do ještě větších klubů. Už teď se mluví o tom, že by Nowak mohl hrát v Premier League, a bývá přirovnáván k Tomáši Součkovi," odhaduje Wieczorek.
V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Proč slavný majitel Gorniku Zabrze Lukas Podolski nelituje prodeje Nowaka do Slavie?
Jak se Kubiak dostal z brigády na stavbě až do Slavie během dvou let?
Jak se oba hráči dosud předvedli v polské reprezentaci?
V čem oba vynikají oproti většině mladých hráčů v Polsku?
Proč nefunguje spolupráce Slavie s Arkou Gdyně?
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