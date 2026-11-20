Hulk přišel do Fluminense po konci v jiném brazilském týmu Clube Atlético Mineiro. Za něj si útočník připsal úctyhodnou bilanci 140 branek a 56 asistencí ve 309 zápasech. V letech 2021 až 2025 tak v klubu zanechal velmi výraznou stopu.
Zkušený kanonýr byl pověstný především svými tvrdými střelami, které vždy obletěly svět. Z velké dálky se například opřel do přímého kopu v zápase proti týmu Vasco da Gama v prosinci minulého roku. Ránu nasměroval přímo do pravého horního rohu a nedal brankáři žádnou šanci. Podobné projektily byly pro něj v průběhu kariéry zcela typické.
Hulk si stihl zapsat i 49 zápasů v národním týmu, ve kterých se jedenáctkrát střelecky prosadil. Se svou zemí se zúčastnil i mistrovství světa roku 2014. I přesto, že měl pověst obávaného střelce, v žádném evropském velkoklubu nikdy nepůsobil. Svou kariéru započal v mládeži Sao Paula a poté vystřídal portugalské Porto, ruský Zenit Petrohrad či čínský Shanghai Port.
Nyní je důležitou součástí týmu Fluminense. Brazilský klub je v lize po 34 kolech na čtvrtém místě zajišťujícím skupinovou fázi Copa Libertadores. Silový kanonýr je jedním z mnoha důvodů, proč se vyplatí brazilskou Serii A sledovat. Ve stejném klubu například působí i obránce Thiago Silva. V lize navíc hrají Neymar, Philippe Coutinho, Memphis Depay či Lucas Paquetá.