Prestianni je odchovancem Vélezu Sarsfield, týmu, který patří mezi současnou špičku ve výchově mladých fotbalistů v Argentině. Už jako junior byl považován za generační talent, i přes problémy s disciplínou na hřišti. Silnými stránkami mladého křídelníka jsou výbušná akcelerace, krátké vedení míče při driblinku, odvaha v soubojích jeden na jednoho a výborné zakončení.
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Ačkoli v domovské Argentině nastupoval primárně jako pravé křídlo, v Benfice se přesunul na levou stranu hřiště. Jelikož jde primárně o zakončujícího hráče, hra přes nohu, kdy si může míč navádět na zakončení z hranice vápna, mu vyhovuje víc. Zatímco loni se ve své první kompletní sezoně v Portugalsku spíše rozkoukával, jakkoli bilance tří gólů a pěti asistencí ve 29 zápasech nebyla špatná, letos už vyrostl v jednu z největších hvězd Ligy Portugal. V současnosti si drží napříč soutěžemi bilanci 12+6 ve 20 zápasech. To je opravdu impozantní statistika.
Výborné výkony vynesly Prestiannimu místo v argentinské reprezentaci. V ní mu konkurenci dělá především Thiago Almada, jakkoli zatím není jisté, v jakém rozestavení bude chtít trenér Scaloni hrát bez Messiho. Jako falešné levé křídlo totiž může nastupovat i Julián Álvarez. Každopádně v prvních pěti reprezentačních zápasech Prestianni zaznamenal gól a tři asistence a jasně trenérovi ukázal, že by to měl být právě on, kdo obsadí trvale pozici reprezentačního levého křídla.
Fyzické parametry
Prestianni příliš nevyrostl. Měří pouze 166 cm, což je výška, se kterou moc hráčů hvězdnou kariéru neudělalo. Na druhou stranu ten největší vzor se narodil jen pár kilometrů od Prestianniho rodné Ciudadely na jiném předměstí Buenos Aires. Zhruba stejně (ne)vysoký byl totiž i slavný Diego Maradona.
S podobným somatotypem by se dalo čekat, že Prestianni bude slabý v osobních soubojích. Svou nevýhodu ale nahrazuje tak vysokou agresivitou, se kterou do bojů rameno na rameno jde, že ve skutečnosti patří v soubojích mezi vůbec nejsilnější útočníky a záložníky v portugalské lize do 23 let, kteří odehráli alespoň 600 minut. Dle dat Opty je průměrná úspěšnost soupeřů v pozemních soubojích 49,2 %, Prestianni vyhrál letos 60,3 % soubojů. V hlavičkových soubojích je pak logicky zásadně znevýhodněný a moc často se jich neúčastní, překvapivě je ale soupeřům dokáže dost znepříjemnit a má v nich nadpoloviční úspěšnost.
Nízko položené těžiště navíc dává Prestiannimu jiné výhody, které se naučil využívat. Na delší vzdálenosti nejde o nějak zásadně rychlého hráče, spoléhá především na své rychlé reakce a akceleraci. Na jeho extrémně rychlé změny směru při driblinku není většina obránců schopná reagovat. Právě rychlý driblink je jednou z nejvýraznějších silných stránek mladého křídla. V počtu průniků do vápna opět naprosto kraluje portugalské lize se svými sedmi průniky do pokutového území, zatímco druzí Markus Jensen a Ianis Stoica zaznamenali pouhé dva průniky.
Prestianni je sice dominantně rozdílovým hráčem v ofenzivě, není ale typem, který by úplně vynechával obrannou složku hry. V defenzivním přínosu patří mezi průměr portugalské ligy, zaujme ale jeho 73% úspěšnost obranných zákroků. Svému týmu tak dokáže pomoci i jinak než ve finální fázi.
Technické parametry
Když dostane Prestianni míč na nohu zhruba na rohu pokutového území, ví obránce soupeře, že má pořádný problém. Křídelník Benfiky dělá velmi často to samé a stejně to perfektně funguje. Argentinec nabíhá z levého křídla, připravený obránce pomalu couvá a je připraven zasáhnout, jenže Prestianni si dá kratičký dotek doprava a posílá dokonale přesnou obalovačku na zadní tyč. Nebránitelné, nechytatelné... Prestianni střílí velmi často a přesně (letos 37 pokusů v 11 ligových zápasech). V průměru tak jeho každá pátá střela skončí gólem.
Jenže není to jen kvalita střelby, čím Prestianni zaujme. O jeho výjimečném vedení míče přesvědčí srovnání s ostatními hráči do 23 let. Úspěšných driblinků zatím zaznamenal 33, což je víc, než o kolik se naprostá většina jeho konkurentů vůbec pokusila (pouze Mathias de Amorim je na čísle 39). Počet progresivních vedení míče je pak na neskutečné hodnotě 153 oproti ligovému průměru 46.
Prestianni navíc není jen zakončovatel, ale je schopný zahrát také kreativnější roli. Ještě v minulé sezoně se trápil při rozhodování ve finální fázi, letos už je ale mnohem vyspělejší. Pouze v minimu případů přihrává nebo centruje z nepřipravené pozice do připravené obrany. Mnohem raději obránce nejdříve rozhodí pohybem a až do chaosu pak posílá finální přihrávku. Křídelník Benfiky v letošní sezoně dokázal vytvořit mezi svými vrstevníky suverénně nejvyšší počet šancí (28 oproti průměrným 7,4) i velkých šancí (sedm oproti průměrným 1,5). To jsou naprosto fantastická čísla.
Jenže zatímco herně mladý Argentinec dominuje, jeho chování v mnoha případech není v pořádku. Je teatrální, provokuje, rád přihrává pády v kontaktech se soupeři, a to se bavíme jen o "herních" problémech. Situace, které budí zpravidla negativní vášně, ho provázejí celou jeho velmi krátkou kariéru.
Případem, ve kterém byla jeho účast čistě pasivní a stal se obětí, bylo napadení pětice hráčů Vélezu Sarsfield tvrdým jádrem jeho vlastních fanoušků po prohraném zápase s týmem Huracán. Prestianniho útočníci dvakrát uhodili do tváře a jeho spoluhráče dokonce ohrožovali pistolí. Nejen pro tehdy sedmnáctiletého Prestianniho muselo jít o dost děsivý zážitek, který urychlil jeho přestup do Portugalska.
V dalších kontroverzích už ale hrál hlavní roli sám Prestianni. V roce 2022 ve svých 16 letech po prohraném finále přátelského turnaje do 17 let s Brazílií napadl pěstmi soupeřovu hvězdu Endricka. Je pravděpodobné, že video Prestianniho krátkého běsnění bude ještě v blízké budoucnosti tématem vzájemných střetnutí těchto dvou hráčů. V mládežnické kategorii do 20 let se rovněž "vyznamenal" provokacemi mexického týmu.
Nejznámější blikanec ale přišel letos v únoru v zápase Ligy mistrů proti Realu Madrid. Prestianni si zakryl ústa dresem a cosi urážlivého prohodil směrem k Viníciovi Júniorovi, který tvrdil, že šlo o rasistickou urážku. Argentinec se naopak dušoval, že Vinícius jen špatně slyšel, protože použil argentinskou nadávku "maricón". Absurditu Prestianniho jednání podtrhl fakt, že homofobní a rasistické urážky se posuzují podle stejného paragrafu, tudíž jeho obhajoba posloužila spíš pro obžalobu. Nakonec si argentinský provokatér odnesl "jen" šestizápasový trest.
Suma sumárum, Prestianni je na hřišti problémovým hráčem a ví se to o něm. Pokud se má stát světovou hvězdou, musí svůj temperament zkrotit, jinak ho soupeři využijí proti němu. Zároveň ale alespoň nejsou známy žádné problémy, které by mladý Argentinec vnášel do vlastní kabiny. Naopak na hřišti je vždy aktivní a nejde na něm pozorovat jen bezcílné bloumání po hřišti a čekání na to, až mu spoluhráči připraví šanci, kterou by mohl proměnit. Nevypadá to tedy, že by se měl stát novým Mariem Balotellim nebo Jhonem Duránem.
Kam by mohl přestoupit
Z výše uvedeného asi nepřekvapí, že ve stopách Ángela di Maríi nepůjde a do Realu Madrid v nejbližších letech určitě nepřestoupí. Jasné ale je, že Benfica bude chtít za přestup své mladé hvězdy opravdu hodně peněz.
Vzhledem k přestupovým spekulacím, které se kolem Prestianniho vyrojily, by nebylo překvapením, kdyby šlo o více než 50 milionů eur. V létě se mluvilo o zájmu z Anglie, konkrétně o Arsenalu, Newcastlu United a Aston Ville. V posledních dnech přišly deníky Record a Foot Mercato, že se o Argentince zajímají Bayern Mnichov a PSG. Pokud jsou tyto spekulace založeny na pravdě, o přestupu rozhodne spíš finanční stránka než prestiž.
Velké kluby jsou sice schopné svým hráčům nějaký ten občasný zkrat odpustit, pokud na hřišti předvádějí rozdílové výkony, zároveň ale nebudou mít dlouho trpělivost s hráčem, který by kvůli hloupému jednání měl být co pár zápasů v trestu. Obzvláště citlivé jsou pak na jakékoliv náznaky rasismu nebo homofobie. Uvidíme, zda se Prestianni dokázal poučit nebo zda fanouškům fotbalu připraví ještě další kontroverze. Dost možná půjde o jednu z nejvýraznějších fotbalových osobností v příštích deseti letech.
Hodnocení
Gianluca Prestianni je sice malý, ale nesmírně talentovaný fotbalista, hrající jako levé křídlo za lisabonskou Benfiku. Jde o vynikajícího dribléra a zakončovatele, jehož střely pravačkou na zadní tyč jsou často pro brankáře nechytatelné. Navíc je nadstandardně kreativní a herně splňuje všechny předpoklady, aby se stal světovou hvězdou.
Zároveň jde ale o velmi kontroverzní osobnost. Protihráče provokuje, neštítí se simulování a ne vždy dokáže unést porážku. Už ve svých 20 letech má na svém kontě pěknou řádku kontroverzí, přičemž ta poslední z února letošního roku mu vynesla šestizápasový trest za homofobní urážky Vinícia Júniora. Mladý Argentinec se díky svým schopnostem a horké hlavě může stát jednou z nejvýraznějších tváří fotbalu v příštím desetiletí. Není možné odhadnout, zda nakonec převládne pozitivní nebo negativní stránka, nuda s ním ale rozhodně nebude.
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