Pražané jsou v polovině základní části v neúplné tabulce čtvrtí a na vedoucí Slavii ztrácejí propastných 13 bodů. Druhý Liberec má po dnešku na Spartu k dobru pět bodů a navíc ještě dohrávku s Ostravou. "Ode mě i od celého týmu to dnes bylo strašně málo. Momentálně nedokážu určit příčinu. Zkrátka jsme si nezasloužili vyhrát," řekl Vydra.
Pražané si v tradičním výročním utkání připomněli 133 let od založení klubu, oslava se jim ale vůbec nepovedla. Hráči si po utkání vyslechli výtky "kotle", který požadoval, aby si sundali dresy. "Nebylo to nic příjemného, fanoušci ale měli právo být naštvaní. Sparta si nezaslouží takové výsledky a převáděnou hru za poslední měsíc, je to málo. Dresy jsme se ale rozhodli nesundat, bylo to týmové rozhodnutí," uvedl berounský rodák.
Sparta v prvním zápase po reprezentační přestávce utrpěla další citelnou bodovou ztrátu, z dosavadních 15 kol jen sedmkrát zvítězila. "Hodně hráčů tu zůstalo, měli jsme spoustu času na trénování. Doufali jsme, že nám pauza pomůže a přerušíme negativní výsledky. Bohužel se tak nestalo," řekl Vydra.
Přiznal, že mužstvu chybí sebevědomí. "Odráží se to na výsledcích. Když jsme vyhráli tři zápasy v řadě, bylo to jiné. Jakmile se nevyhrává, sebevědomí klesá. V těchto momentech musíme držet spolu jako tým a doufat, že se to zlomí. Děláme pro to všechno," uvedl Vydra, který v roli kapitána zastupuje zraněného záložníka Adama Karabce.
Sparta zažívá nevydařený podzim. V lize se jí nedaří, z domácího poháru už vypadla a postup v Evropské lize se jí vzdaluje. "Mám z toho hodně špatnou náladu. Bohužel si to nosím i domů, což mě mrzí. Ale situace si to žádá. Osobně se snažím najít, kde je problém," řekl Vydra.
Vysvětlení však nemá. "Probíráme to s klukama v kabině. Bohužel jsme na to ještě nepřišli. Jsme jeden tým a jako tým taky vystupujeme. Když jeden článek vypadne, někdo jiný ho musí zastoupit. Věřím, že jako tým přemýšlíme a musíme udělat ještě víc, abychom to vše otočili na naši stranu," dodal.