První šance zápasu přišla v šesté minutě, kdy Christ Inao Oulai zachytil nepřesnou rozehrávku brankáře Monzy Demby Thiama a svým pokusem z dálky jej donutil k zoufalému zákroku. K žádné ofenzivní smršti to však nevedlo a na další testování pozornosti Thiama, o které se postaral Alejandro Jimenez, se muselo čekat až do 20. minuty.
Domácím trvalo ještě déle, než se dostali do tempa. První příležitost si vytvořili až po půlhodině hry, kdy Samuele Birindelli tečoval centr Ricarda Mangase vedle brány a krátce nato prověřil Davida de Geu z ostrého úhlu. V závěru první půle ještě Thiam vytáhl střelu Joaa Maria mimo tyče, než rozhodčí Daniele Doveri v poslední minutě poločasu odpískal penaltu za ruku Inaa Oulaie.
Varelovu střelu totiž zastavila ruka hostujícího záložníka, načež se sám poškozený postavil k pokutovému kopu a poslal De Geu na opačnou stranu, než kam směřoval míč. Wilfried Gnonto měl krátce po změně stran šanci vyrovnat, ale Viola se brzy ocitla ve dvoubrankovém manku, o které se opět postaral Varela. Portugalský útočník vstřelil gól, ze kterého sršelo sebevědomí, když v 51. minutě krásně patičkou usměrnil do sítě centr Mattea Pessiny.
Pessina se následně pokusil o střelu z dálky, kterou De Gea vyrazil, ale domácí nepolevili v tlaku a z následného rohu přidali třetí zásah. Míč byl odvrácen pouze na hranici pokutového území, kde jej napálil hráč hostující ze Southamptonu Jay Robinson, jehož volej po teči o jednoho z obránců v 60. minutě zapadl do horního rohu brány.
Svěřenci Paola Vanoliho po pravdě řečeno na vývoj zápasu nikdy pořádně nezareagovali a smířlivě přijali svůj osud v Lombardii, přičemž nejblíže ke gólu měli po hlavičce Beta, která se otřela o tyč. Fiorentina tak ukončila svou třízápasovou sérii bez porážky a v tabulce se před ni díky lepšímu výsledku dostal tým Ivana Juriče, který poskočil o čtyři místa na 14. příčku.