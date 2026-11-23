Zveřejněné materiály detailně popisují chystanou dohodu mezi světovou fotbalovou federací a soukromým investičním fondem Thrive Capital, který vedl Joshua Kushner. Vedení nové společnosti s počáteční hodnotou 20 miliard dolarů mělo získat pět procent nově vydaných akcií za každou další miliardu navíc. "Tento plán měl zajistit dostatečnou motivaci k podávání dobrých výkonů," uváděla červencová zpráva FIFA.
Do nově vznikajícího podniku hodlala federace vložit okamžitý provozní kapitál ve výši 1,5 miliardy dolarů a převést na něj veškerá svá výdělečná aktiva. Plán však Infantino téměř rok tajil před zbytkem organizace a po jeho letním úniku na veřejnost vypukla ve světovém fotbale obrovská krize. Švýcarsko-italský funkcionář nakonec kontroverzní návrh raději rychle stáhl a omluvil se.
FIFA se nyní brání podezřením, že si funkcionáři chtěli prostřednictvím nového projektu sami přijít k pohádkovým odměnám. Podle oficiálního vyjádření by zástupci federace zasedli pouze v dozorčí radě bez nároku na jakékoliv další finanční plnění. "Jakýkoliv případný motivační plán byl určen výhradně pro členy vedení nové firmy, jehož součástí nemohli být funkcionáři FIFA," uvedl mluvčí organizace.
Přestože Infantino čelí kvůli celé kauze právním krokům ze strany evropské unie UEFA a v březnových volbách v roce 2027 bude mít po dlouhé době protikandidáty, svou pozici díky nedávných návštěvám jiných kontinentů už opět upevnil. Mezi jeho vyzyvateli figurují francouzský funkcionář Philippe Diallo a japonský soupeř Kozo Tašima. Současný šéf každopádně zůstává jasným favoritem na zisk svého posledního čtyřletého mandátu.
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