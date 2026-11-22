Sparta přitom vstoupila do mrazivého duelu aktivně a ve 29. minutě udeřila ze standardní situace, kdy Brunesova razantní hlavička prošla mezi nohama gólmana Tomáše Koubka. Jenže místo uklidnění přišel herní útlum. Slovan postupně přebíral iniciativu, brankář Jakub Surovčík musel vytáhnout několik těžkých zákroků, ale v nastavení úvodní půle už kapituloval po hlavičce Maška.
"Samozřejmě je to velmi špatný výsledek, ale myslím si, že ještě horší byl náš výkon. To, co jsme předváděli během celých devadesáti minut, bylo nepřijatelné a opravdu hodně špatné. Musím říct, že jsem to nečekal," neskrýval rozčarování Priske.
A pak byl konkrétnější. "Při rozehrávce jsme měli dva zásadní problémy. První se týkal struktury naší hry, naše výstavba útoků byla neorganizovaná. Druhým problémem byla technická stránka, rozdávali jsme příliš mnoho nepřesných a zbytečně zkažených přihrávek, dělali jsme špatná rozhodnutí na míči a tím soupeři nabízeli spoustu možností k rychlým protiútokům," popisoval.
Dánský stratég sáhl o přestávce ke střídání Johna Mercada, na hřišti se však obraz hry nezlepšil. V 57. minutě fauloval ve vápně Martin Suchomel, Mašek z nařízené penalty otočil skóre a v 72. minutě dokonal šok na Letné po brejku a nedůrazu Tobiase Guddala trefou do prázdné branky Lexa.
"Mercada jsem o poločase vystřídal, protože jeho výkon nebyl dostatečně dobrý. Ale špatný byl výkon celého mužstva. Týkalo se to prakticky všech hráčů na hřišti a ani ti, kteří přišli jako střídající, nám příliš nepomohli. Určitě jsem mohl vystřídat i další," sypal si popel na hlavu Priske, jenž vzal konečnou odpovědnost za propadák na sebe. "Za to všechno samozřejmě nesu v konečném důsledku odpovědnost já," vysvětlil.
V závěru hodnocení se trenér Sparty vyjádřil i k nedávným slovům sportovního ředitele Tomáše Rosického, podle něhož týmu momentálně schází vítězná mentalita. Priske se ale otázce spíše vyhnul.
"Je to velmi silné prohlášení. Je ale zřejmé, že nevyhráváme. Pokud započítáme i evropské poháry, nevyhráli jsme už pět zápasů. A to je pro nás nepřijatelné. Až do dnešního utkání podle mě kluci ukazovali velmi dobrou mentalitu a správné nastavení. Dnes to byl jednoznačně nepovedený den a doufám, že zůstane jen u tohoto jednoho zápasu. Jsme ale v situaci, kdy nutně potřebujeme začít sbírat body," uzavřel Priske před čtvrtečním domácím duelem Evropské ligy proti Alkmaaru.