Jakýkoliv optimismus, který mohl Pochettinův příchod mezi fanoušky hostů vyvolat, se rozplynul během deseti minut. Matthijs de Ligt, který nastoupil v Premier League poprvé po více než roce, podcenil jednoduchý nákop za obranu. Yoro následně neohrabaně fauloval pronikajícího Alexandera Isaka a po přímé červené kartě museli hosté dohrávat v deseti. Aby toho nebylo málo, Dominik Szoboszlai se postavil k exekuci přímého kopu a brilantní střelou k tyči překonal Senneho Lammense. Liverpool se tak během okamžiku ujal pevné kontroly nad zápasem.
O dvě minuty a 43 sekund později už Pochettino musel řešit hlavně to, jak zabránit debaklu, když Wirtz zdvojnásobil vedení Reds. Německý reprezentant, povzbuzený vydařenou reprezentační pauzou, si naběhl na centr Ngumohy a míč usměrnil do sítě s pomocí břevna. Isak pak s nepřirozenou lehkostí obešel De Ligta, a i když Lammens jeho ránu zneškodnil, otřesený kouč musel okamžitě poslat na hřiště Harryho Maguirea, aby zpevnil obranu. Jeho příchod hru částečně uklidnil, přesto musel Maguire před pauzou v poslední chvíli zablokovat Isakovu střelu, aby zabránil dalším škodám.
Szoboszlai po změně stran dvakrát prověřil Lammense z dálky a pokračující převahu domácích měl zpečetit Bradley Barcola, jenž se však po Wirtzově přihrávce do úniku zamotal do vlastních nohou. Isak rovněž promarnil velkou šanci, když znovu přešel přes De Ligta, ale následně zbrkle zakončil. Jakékoliv naděje na zázračný obrat definitivně pohřbil skvělý Ngumoha. Ten si po Barcolově průniku obranou United naběhl na přízemní pas a snadno skóroval.
Lammens musel být v permanenci, aby udržel alespoň trochu přijatelné skóre, a znovu se blýskl proti Isakovi i Szoboszlaiovi. Další trest ale přišel od střídajícího Victora Muňoze. Tato branka byla třešničkou na dortu, kdy domácí ukázali svou sílu a po Wirtzově milimetrové asistenci rozjásali zaplněný Anfield.
Pro Pochettina to od začátku vypadalo jako obrovská výzva. Proti Liverpoolu vyhrál v 20 pokusech jen třikrát, přičemž jeho nejbolestivější porážka přišla ve finále Ligy mistrů v roce 2019. Kromě toho, že nyní vede obranu, která je statisticky nejhorší v pěti elitních evropských ligách, bude argentinského kouče nejvíce trápit, že jeho nový tým je až na 19. místě. V sezoně zatím Rudí ďáblové vyhráli jediný ligový zápas a mají o tři body méně, než měli v sezoně 1973/74, kdy sestoupili.