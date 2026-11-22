Racing Santander – Real Sociedad 3:2
Oba týmy měly v úvodních pěti minutách šanci, kdy míč po jejich střelách skončil až na brankové čáře, než Yassir Zabiri po úchvatném sprintu a centru od Ikera Luqueho napálil míč do sítě hostujícího celku. O necelé dvě minuty později navíc chyboval hostující brankář Alex Remiro při zpracování malé domů, Zabiri mu míč vypíchl a skóroval do prázdné branky. Zápas měl neuvěřitelné tempo a pouze branková konstrukce zabránila Sergiu Canalesovi v tom, aby během úvodní patnáctiminutovky zvýšil na 3:0.
Sergio Gómez se pokusil snížit tečovanou střelou, kterou Julen Agirrezabala s vypětím všech sil vyrazil. Ještě před uplynutím první půlhodiny nechávali hosté v obraně obrovské mezery, když se snažili o kontaktní gól a vzadu zůstávali jen dva hráči. Na opačné straně vyběhl Agirrezabala těsně před pauzou daleko mimo pokutové území, ale Goncalo Guedes nedokázal jeho zaváhání potrestat. V nastaveném čase však Mikel Oyarzabal naběhl na centr a míč tečoval pod břevno, čímž umlčel domácí příznivce.
Druhý poločas začal velmi podobně jako ten první a oba týmy se pravidelně střídaly v útočných akcích. S blížící se hodinou hry dostal Guedes spoustu prostoru mimo pokutové území a rozhodl se vystřelit. Jeho rána sice neměla gólové parametry, Agirrezabala však zákrok podcenil a míč mu prošel pod tělem až do sítě. Přestože se hosté dokázali vrátit do zápasu a vyrovnat, o pouhých osm minut později fauloval Remiro v pokutovém území a nařízenou penaltu proměnil Canales, čímž vrátil Racingu vedení.
Pouze Orri Oskarsson ví, jak mohl 15 minut před koncem z bezprostřední blízkosti minout odkrytou branku, a Luque bude podobně rozladěný ze závěrečné situace, kdy Racing postupoval ve dvou proti jednomu, ale on trefil míč jen přímo do Remira.
Getafe – Atlético Madrid (21:00)