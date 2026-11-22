Domácí zažili katastrofální vstup do utkání. Už v páté minutě otevřel skóre Tajon Buchanan a krátce nato zvýšil Tani Oluwaseyi. Barcelona se dlouho nemohla prosadit, přestože si vytvářela šance a Yamal ve 23. minutě neproměnil pokutový kop. Obrat nastartoval až v 57. minutě Gerard Martín, na jehož zásah navázal Fermín López. V 67. minutě si pak obránce Villarrealu Pau Navarro srazil míč do vlastní branky.
Katalánci tak po divokém průběhu uhájili první místo v tabulce, Flicka ale výhra úplně neuklidnila. "S tímto rozhodčím máme takové problémy pořád. Stalo se nám to už dříve. Je to vždycky stejné. Když se podíváte na to, co se stalo Laminemu, byl to jasný faul," zlobil se německý kouč na pozápasové tiskové konferenci.
Vadilo mu také vyloučení Fermína z lavičky. "Nevím, co se s Fermínem stalo. Čtvrtý rozhodčí neustále sledoval naši lavičku. Zeptal jsem se, co se děje, a odpovědí mi byla žlutá karta," popisoval Flick.
Zároveň ale uznal, že jeho mužstvo musí zapracovat na začátcích zápasů. "Musíme prostě hrát ještě lépe, jako ve druhém poločase. Soupeř nám dal dva góly po dvou chybách při prvních dvou akcích. I v prvním poločase jsme ale hráli dobře a vytvářeli si šance. Jsem spokojený, protože po přestávce jsme měli ještě lepší organizaci hry a vítězství jsme si zasloužili," hodnotil trenér Barcelony.
Zajímavé je, že výkon stejného rozhodčího kritizoval také záložník hostů Santi Comesaňa. Ten v rozhovoru pro DAZN upozornil především na situaci před prvním gólem Barcelony. "Gulácsi se míče nedotkl, a přesto rozhodčí nařídil roh. První gól Barcelony nás psychicky srazil," postěžoval si.
Následně obvinil domácí hráče z ovlivňování sudího. "Řekl jsem rozhodčímu, že už toho bylo dost a ať se nenechá ovlivnit tlakem. V prvním poločase u něj protestovalo sedm hráčů Barcelony. To na něj mělo vliv. Ve druhém poločase nám začal rozdávat karty," uvedl. "To samé se nám stalo na Bernabéu. Tlak, který Barcelona a Real Madrid vyvíjejí na rozhodčí, je obrovský," dodal.
Pedri chtěl červenou pro Moleira
S Comesaňovým hodnocením však nesouhlasil Pedri. "Na rozhodčí je vždycky vyvíjen tlak ze všech stran. Podle mě měl být Moleiro za několik zákroků vyloučen. Je nespravedlivé, že neviděl červenou kartu," reagoval pro DAZN.
Upozornil ovšem, že Barcelona musí podobným dramatům předcházet. "Do zápasu jsme vstoupili špatně a velmi rychle inkasovali dva góly. Cením si reakce týmu, ale musíme pracovat na tom, aby se nám to nestávalo. Otočit proti takovému soupeři stav 0:2 se nepodaří každý den," prohlásil španělský reprezentant.
Trenér Villarrealu Íňigo Pérez se naopak odmítl pouštět do hodnocení rozhodčího a raději vyzdvihl kvalitu soupeře. "Nebylo by spravedlivé říkat, že hráči nechtěli. Oni prostě nemohli. Když jsme získali míč, měli jsme být přesnější, odvážnější a dokázat si přihrát třikrát nebo čtyřikrát, abychom Barceloně ublížili stejně jako v prvním poločase," vysvětloval na tiskové konferenci.
"Chtěl bych ocenit úroveň Barcelony. Když ji sledujete z lavičky, uvědomíte si, jak dobří její hráči jsou. Víme, že na tomto stadionu vám ani dvougólový náskok prakticky nic nezaručuje," uzavřel kouč poraženého týmu, kterého už ve středu čeká zápas proti Slavii v rámci Ligy mistrů.