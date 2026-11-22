Klub na síti X oznámil, že na pondělí svolal mimořádné zasedání představenstva. Jeho členové mají řešit neuspokojivé výsledky A-týmu. Konkrétnější informace k dispozici nejsou.
Nespokojenost byla na Letné přitom patrná už před výkopem. Část fanoušků prvních 12 minut nefandila na protest proti dění v klubu. Po závěrečném hvizdu domácí hráče vypískali a žádali je, aby svlékli dresy. Z tribun zněla také kritika vedení a trenéra Briana Priskeho.
V první řadě může být v ohrožení trenér Brian Priske. Sportovní ředitel Tomáš Rosický dánského kouče až dosud hájil. Ještě při nedávném setkání s fanoušky v Žatci uvedl, že vedení v tuto chvíli neplánuje odvolání Priskeho, protože tým si na hřišti udržuje strukturu a vytváří šance, i když mu chybí mentální síla pro klíčové momenty a výsledky zaostávají.
Velmi špatný výkon proti Liberci však stanovisko vedení dost možná změní. "Je to moje zodpovědnost, já jsem trenér. Pracuji pro klub, jak nejlíp umím. Soustředím se na svou práci, jak připravit tým. Když ji budu dělat dobře, mužstvo bude vyhrávat. Mentální stránka nám teď v týmu chybí. Musíme se omluvit fanouškům, kteří přišli na stadion, výkon nebyl dobrý a dostatečný," řekl Priske na tiskové konferenci po utkání.