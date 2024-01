Chci vybudovat tým hodný historie Chelsea, říká její kouč Pochettino. A sní o trofeji

V lize jeho týmu patří až deváté místo, v evropských pohárech dokonce fotbalisté Chelsea na podzim chyběli. Nevídané, stalo se jim to teprve podruhé od roku 1997, tedy ještě než začala éra rozmařilých nákupů. Navzdory neútěšnému stavu se argentinský kouč týmu Mauricio Pochettino (51) nevzdává a londýnský klub chce vrátit na výšiny, které Blues opustili až příliš rychle.

Pochettinovi svěřenci postoupili v úterý do finále anglického Ligového poháru, když v odvetě semifinále porazili druholigový Middlesbrough 6:1 a snadno tak zvrátili nepříznivý výsledek 0:1 z prvního zápasu. Chelsea na Stamford Bridge nastartoval vlastní gól Jonnyho Howsona a další trefy Enza Fernándeze, Axela Disasiho a Noniho Maduekeho a double Colea Palmera jim zajistily místo ve Wembley 25. února proti Fulhamu, nebo Liverpoolu.

Účast ve finále jako by Pochettinovi dodala jistotu, že jde správnou cestou. "Nejdůležitější je udržet si koncentraci, vidět realitu tak, jak potřebujeme. A vnímat tým, který budujeme," řekl Pochettino, jenž je se svým mužstvem ve hře stále i v FA Cupu.

Chelsea získala poslední ze svých pěti titulů v Premier League v roce 2017. Navzdory nedávné sérii tří výher v řadě se nachází v tabulce blíž sestupovému pásmu než její horní části. "Naší výzvou je historie Chelsea, schopnost vyhrávat tituly a vybudovat tým, který se může vyrovnat mentalitě tohoto klubu," dodal Pochettino a vyznal se ze své motivace. "Strašně tady toužím vyhrát nějakou trofej. Za rok a půl v Paříži jsme získali tři..." řekl.

Někdejší kouč PSG či Tottenhamu, jejž dovedl do finále Ligy mistrů, převzal tým s jasným cílem. "Když jsme začínali, byl jím právě nějaký pohár. Na startu jsme byli bez Ligy mistrů, Evropské ligy, Konferenční ligy... Budovali jsme tým téměř z nuly. Práce je hotová, ale teď jde o to, abychom vyhráli ještě to finále..."

Další krok směrem k dřívějším výsledkům může s týmem udělat v pátek, kdy v duelu 4. kola FA Cupu přivítá překvapení sezony Aston Villu.