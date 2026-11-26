Léto bylo v portugalské metropoli poměrně turbulentní. O tom, kdo bude stát na lavičce Benfiky, totiž rozhodovaly volby. Nejen v lisabonském klubu, ale i ty v Realu Madrid. Proces kvůli dlouhé nejistotě vyvolal vlnu nevole, čekání se však vyplatilo.
Prezident Rui Costa dokázal po desetiletém putování po světě přivést zpátky do rodné vlasti Silvu, který polovinu uplynulé dekády strávil ve Fulhamu, který dovedl zpět do Premier League a v ní platil za extra zajímavého trenéra.
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Rozpačitý start
Benfica ovšem musela začít sezonu dříve, než bývalo obvyklé – teprve podruhé v 21. století odehrála oficiální zápas už v červenci. Posily nicméně přicházely postupně a reprezentanti se z mistrovství světa vraceli všelijak a v různých intervalech.
To se logicky propsalo do startu sezony. Silvův začátek nebyl oslnivý, ale přinesl první náznaky, které budily víru v lepší budoucnost. Úvodní porážku ve 2. předkole Evropské ligy se St. Gallenem napravila domácí kanonáda 5:0 na Estádio da Luz. Následná výhra 6:1 nad Hearts rozhodla o postupu do třetího předkola.
Po úvodní ligové remíze s Académicem Viseu 2:2 Benfica rozstřílela Casu Pia 7:0 a rozjela se série výher, kterou narušilo pouze Porto, když Benfiku porazilo na svém hřišti 3:1.
Góly, góly a další góly
Pokud lze najít jeden výraz, který vystihuje Silvův výběr, jsou to góly. Tým se prosadil ve všech 23 dosavadních soutěžních zápasech. Pouze ve čtyřech případech vstřelil méně než dvě branky.
Celkem nastřílel 69 gólů, tedy už více než polovinu z toho (101), co zvládl v minulé sezoně v 55 utkáních pod Mourinhem. Ten byl mnohem pragmatičtějším trenérem a větší důraz kladl na defenzivu.
V Evropské lize jsou však čísla ještě působivější. V předkolech (šest zápasů) a ligové fázi (čtyři zápasy) nastřílela Benfica 32 gólů, což představuje naprosto výjimečný průměr 3,2 branky na zápas. Ofenzivní produktivita dokonale odráží filozofii, kterou Silva týmu vtiskl, i jeho schopnost pravidelně vytvářet nebezpečné situace a dostávat se do zakončení.
Evropská liga jako prostor pro rotaci
Silva využívá při nabitém programu a brzkém startu sezony Evropskou ligu k tomu, aby dopřál minuty méně vytěžovaným hráčům kádru.
Brankář Anatolij Trubin přišel o místo jedničky ve prospěch Samuela Soarese, v Evropské lize však hájí branku on. Ukrajinský gólman je jediným hráčem Benfiky, který v evropské soutěži nastoupil do všech utkání. Souffian El Karouani a Alessandro Circati zasáhli do čtyř zápasů pohárové soutěže, zatímco v lize dostávají příležitosti jen sporadicky.
Jde o důsledek rotace, která trenérovi umožňuje udržovat kádr spokojený a svěží v rytmu, kdy se zápasy téměř vždy hrají mezi nedělí či pondělím a čtvrtkem.
Sázka na Pavlidise a Prestianniho
V taktickém rozestavení 4-2-3-1 má Benfica v Joau Palhinhovi jednu z klíčových postav herní rovnováhy. Portugalský reprezentant má obvykle na starosti propojení obrany se zálohou. Výrazně se podílí také na zisku míče a rozbíjení soupeřovy hry.
Jeho přítomnost umožňuje projevit kreativitu a nespoutanost hráčů, jako jsou Andreas Schjelderup, Claudio Echeverri, Rafa Silva či Dodi Lukebakio, stejně jako jedné z nejzářivějších postav dosavadního průběhu sezony Gianlucovi Prestiannimu.
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Argentinský křídelník navzdory své menší postavě na hřišti působí jako obr. Není jen zakončovatelem, dokáže také rozhodovat souboje jeden na jednoho, vytvářet prostor a hrát klíčovou roli při zakládání útoku. Zatímco v minulé sezoně měl ještě potíže s rozhodováním ve finální třetině hřiště, letos působí mnohem vyzráleji, uvážlivěji a sebevědoměji.
Čísla pomáhají tento vývoj vysvětlit – 13 gólů a šest asistencí dělá z Prestianniho jednu z hlavních postav týmu a talent, který pod vedením trenéra Silvy naplno rozkvétá. Argentinec však zdaleka není jediným protagonistou lisabonské ofenzivní mašiny.
V útoku řádí nenasytný Vangelis Pavlidis, autor působivých 19 gólů ve 20 dosavadních zápasech. Řecký útočník je skutečným králem pokutového území. Inteligentní pohyb kombinuje s vytříbeným instinktem střelce a dokáže využít i sebemenší prostor, který mu soupeřova obrana nabídne.
Sečteno a podtrženo, Benfice talent a kvalita v kádru rozhodně nechybí. Díky široké nabídce ofenzivních možností, různým typům hráčů a schopnosti hledat cestu k brance prakticky za jakýchkoli okolností vytvořil Silva nepředvídatelný, dynamický a mimořádně těžko zastavitelný tým.
Pro Plzeň se tak v tomto ročníku Evropské ligy rýsuje další náročná zkouška. Soupeřem bude tým, který umí nejen držet míč a přebírat kontrolu nad zápasy, ale disponuje také individuálními i týmovými kvalitami, aby potrestal každou nepozornost.
A podle toho, co Benfica v této sezoně dosud předvádí, se jen těžko během 90 minut na hřišti spokojí s jediným gólem.