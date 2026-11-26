Redakce Livesport Zpráv věnovala utkáním Sparty, Plzně i Jablonce speciální pozornost. Abyste se v informacích zorientovali, využijte tento rozcestník.
Evropská liga: Viktoria Plzeň – Benfica Lisabon (18:45) | Sparta Praha – AZ Alkmaar (21:00)
Konferenční liga: Jablonec – Lugano (18:45)
Kde sledovat živě v TV: Spartu | Plzeň | Jablonec
Sparta Praha
Kdo je Lukáš Bláža, dočasný trenér Sparty?
Pro řadu fanoušků jde o překvapivé jméno. Bláža, který dočasně povede sparťanský A-tým ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Alkmaaru, ovšem není v letenském prostředí žádným nováčkem. Na Strahově strávil téměř deset let, prošel několika mládežnickými kategoriemi a následně působil také u rezervního mužstva. Od léta 2026 vedl třetiligový Loko Praha.
Čtyři otazníky v sestavě Sparty. Které posty musí trenér vyřešit?
Dočasný trenér Sparty Bláža má před čtvrtečním duelem s Alkmaarem několik důležitých rozhodnutí ohledně sestavy. Kvůli karetnímu trestu, zraněním i absencím dalších hráčů musí hledat nové složení obrany a vrásky mu může dělat i záloha. Jaké možnosti má Bláža k dispozici a na koho by mohl vsadit?
Absence za 1,3 miliardy. Alkmaaru chybí v Praze řada hráčů
Spartu čeká výrazně oslabený Alkmaar. Nizozemský celek se musí obejít bez několika důležitých hráčů, mezi nimiž jsou i mladé hvězdy Kees Smit, Mexx Meerdink, Elijah Dijkstra, Weslley Patati nebo Stije Resink. Trenér Leeroy Echteld tak bude postrádat fotbalisty s odhadovanou hodnotou přibližně 55 milionů eur, tedy 1,3 miliardy korun.
Viktoria Plzeň
Proměna Benfiky: Od obranáře Mourinha k ofenzivní mašině
Po minulé sezoně opustil Benfiku slavný José Mourinho, který vyslyšel vábení Realu Madrid. Na jeho místo dorazil Marco Silva. Účinek změny? S novým trenérem se portugalský velkoklub proměnil v útočně laděný tým a ve 23 zápasech už nastřílel více než polovinu ze 101 gólů z minulé sezony. Evropská liga však někdejšímu kouči Fulhamu slouží k zapojení méně vytěžovaných hráčů.
Zapomenutý obchod s Benfikou. Slovenský talent za miliony se neprosadil
Viktorii Plzeň a Benfiku Lisabon nespojuje pouze nadcházející vzájemný zápas. Oba kluby v minulosti uskutečnily také přestup, na který si dnes možná vzpomene jen málokdo. Portugalský gigant v létě 2017 zaplatil podle tehdejších informací přibližně 25 milionů korun za Martina Chriena, přestože slovenský záložník v předchozí půlsezoně odehrál za Viktorii pouhých 73 ligových minut. Velký přestup však očekávaný průlom nepřinesl. Chrien později přiznal, že na tak výrazný kariérní skok možná nebyl připravený.
Plzeň ztratila domácí kouzlo. Pomůže jí zápas s "oblíbenými" Portugalci?
Během předešlých tří sezon evropských pohárů vyrostli plzeňští fotbalisté v domácím prostředí v úspěšný tým a respektovaného protivníka. Jenže letos jako když utne, v hlavní fázi zatím ve své aréně prohráli oba duely. Teď navíc přivítají Benfiku Lisabon, která natáhla sérii vítězství ve všech soutěžích už na devět. Historicky se ovšem Viktorii proti soupeřům z Portugalska na vlastním stadionu daří.
Jablonec
Lugano je hitem Evropy, dává čtyři góly na zápas
Brighton z Premier League, Trabzonspor se Salahem. Nebo Freiburg, třetí tým Bundesligy. Soupeři Jablonce v Konferenční lize budí respekt. Ale Lugano? Původně to vypadalo jako běžný zápas. Jenže pozor, na Střelnici dorazí tým, který je v aktuální sezoně hitem. Je suverénní v Evropě a s obrovským náskokem vede i domácí ligu. Nyní budou čeští fanoušci moci zblízka sledovat švýcarský zázrak.
Jablonec hledá kanonýra. Střelecky vládne nečekaná dvojice
Jablonec je v probíhající sezoně na všech frontách střelecky efektivní, má ale problém. Góly v zeleném dresu totiž nesází ti, od kterých se to očekává. Útočníci Severočechů zůstávají daleko za očekáváním, neproměňují vyložené šance a střelecky mají výrazně nepříznivou bilanci. Aktuálně osmý tým tabulky Chance Ligy se tak v útoku musí spoléhat na nečekaná jména. Kteří hráči střelecky kralují a kdo před duelem s Luganem stále hledá ztracenou formu?