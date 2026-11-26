Ještě než se vrátil do Česka, strávil na březích Lago di Lugano pět let středopolař Roman Macek. A byl u momentů, kdy se z relativně nevýrazné fotbalové adresy začala rodit ambiciózní organizace.
"Šéfem byl jeden člověk z Lugana a v klubu byla hodně domácká atmosféra. Žilo to dost i mimo kabinu. Teď se to změnilo, protože nás koupili majitelé Chicaga Fire, najednou máme v týmu o dost více cizinců," vyprávěl současný záložník Sparty v létě roku 2023.
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Od vstupu amerického kapitálu se měnily nejen pořádky v klubové struktuře, ale i výsledky. "Jednoznačně se změnilo myšlení a mentalita. Ambice a očekávání jsou vysoké. Klub přivedl fotbalisty, které si dřív ani nemohl dovolit, vykoupil hráče z Wolfsburgu nebo dovedl kluky z Bayernu. Dnes je to klub, který už má projekt nového stadionu a chce v budoucnu pravidelně hrát evropské poháry," dodával tehdy Macek.
Lugano? Nejlepší chvíle v mé kariéře, zářil Roman Macek
Predikce českého fotbalisty se naplňují. Lugano má za sebou tři roky tvrdé práce a právě v aktuální sezoně se definitivně dostavují výsledky. Švýcarskou ligu vede se šestibodovým náskokem, v Konferenční lize neztratilo jediný bod.
Skoro čtyři góly na zápas
O současném Luganu toho hodně ví i Jan Morávek, který má coby skaut bundesligového Augsburgu švýcarskou ligu na radaru.
"V týmu je několik zajímavých hráčů, kteří jsou v rámci švýcarské ligy rozdíloví. Klíčovou personou do ofenzivy je Daniel dos Santos, kluk s portugalskými kořeny, který ale odmala žije ve Švýcarsku a byl i členem reprezentace do 21 let. A kolem něj se točí další útočníci: Velmi produktivní je Albian Ajeti, ale třeba i Kevin Behrens, kterému je už 35 let a na německou Bundesligu už vlastně nestačil," vypráví tradiční expert Livesport Zpráv.
Opravdu velmi působivě vypadá triumf Lugana v Getafe 5:2 či 53 nastřílených gólů během 14 zápasů napříč všemi soutěžemi (3,79 na zápas), ve kterých klub v aktuální sezoně hraje.
Podle Morávka je dominance Lugana způsobená i prostředím, ve kterém hraje: "Je několik ukazatelů, že kvalita švýcarské ligy klesá, křivka šla dolů. Oni té situace ale využili a díky dlouhodobé práci dnes naprosto dominují. Asi mám tendenci jejich tým podceňovat, konkurenční Young Boys jsou určitě kvalitativně lepší a perspektivnější. Ale Lugano těží z toho, že tým je dlouho pospolu, má najetý systém a rozdílové hráče vepředu."
Pět let pod jedním trenérem
Lídra švýcarské ligy už pět let vede charismatický Mattia Croci-Torti, který hned ve své první sezoně získal pro klub pohárovou trofej. Tím si zajistil důvěru sportovního vedení, má klid na práci a během let přeorganizoval rozestavení ze čtyřobráncového systému na dnešní 3-4-2-1. "V obranných řadách jsou dva silní stopeři Lukas Mai a Antonios Papadopoulos, kteří na německý fotbal nestačili kvůli rychlosti a dynamice, ale zde dominují v osobních soubojích. Také Ezgjan Alioski, který hrál i Premier League za Leeds, tady dohrává kariéru," všímá si Morávek.
Zkušenosti v defenzivě naopak doplňují wingbeci, kteří mají Lugano jako odrazový můstek k další kariéře na hvězdnějších adresách.
"Yanis Cimignani je v dobrých letech a asi o něj bude zájem, je technický, jeho hra je variabilní. Také Mattia Zanotti má skvělou mentalitu a rychlost. Sice je menšího vzrůstu, ale dřív byl v italském výběru do 21 let," dodává Morávek.
Budoucí superstar z Hondurasu?
A ještě na jedno jméno by si prý fotbaloví fanoušci měli dát pozor: "Dereck Moncada je útočník z Hondurasu a je mu zatím jen 18 let. Je to extrémně rychlý kluk, nastupuje zatím spíš jako střídající žolík a sedí mu profil sestavy, kdy se hraje na dva hroty." I tak letos stihl dát napříč soutěžemi osm gólů.
Lugano má v domácí soutěži úspěšnost 88 %, v Konferenční lize ještě neztratilo bod, ve hře je stále i ve Švýcarském poháru. Přesto jako červené varování svítí nevídaná prohra 0:5 ze začátku listopadu se St. Gallenem. Tu však mimo jiné způsobila i červená karta v 10. minutě.
Jinak jsou výsledky týmu velmi přesvědčivé a účast v evropských pohárech se bere jako příjemný bonus. "Konferenční ligu si v klubu pochvalují. Mají široký kádr a tahle soutěž je ideálním doplňkem pro rotaci hráčů. Na rozdíl od mnohých jiných klubů Luganu účast v Evropě neškodí," uzavírá Morávek.