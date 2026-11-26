Hráči United, kterým v Premier League patří 19. příčka, byli v obou duelech nespokojení s několika verdikty rozhodčích. Pochettino však zdůraznil, že tým se nemůže vymlouvat a musí se podívat do vlastních řad. "Jsem rád, že jsem tady," odpověděl na otázku týkající se sporných situací, které se během jeho prvního týdne ve funkci obrátily proti United.
"Jsme tady proto, abychom převzali odpovědnost. Určitě se zlepšíme a dostaneme tento tým tam, kam díky své historii patří. Nic není jednoduché, ale máme energii a myslím si, že také potenciál. A především hráče a obrovskou podporu našich fanoušků. Věřím, že pokud budeme všichni jednotní, najdeme způsob, jak podávat dobré výkony a vyhrávat duely," pokračoval.
Rozhodčí United proti Sportingu kontroverzně neuznali dva góly. Angličané však mohli zápas také vyhrát, nebýt chyby brankáře Senneho Lammense. Belgičanovi vypadl míč a kolumbijský útočník Luis Suárez toho využil ke svému druhému gólu. Po dvou trefách Bruna Fernandese, který se prosadil proti svému bývalému klubu, tak vyrovnal.
Lammens předtím Suárezovi chytil penaltu, později však zavinil další, kterou už kanonýr Sportingu proměnil. "Takové věci se stávají, takový je fotbal. Tato hra je o chybách. Pokud se něco stane, vždy budu stát za svým hráčem," řekl Pochettino.
Argentinský kouč dodal, že obránci mohli Lammensovi před jeho zaváháním více pomoci. "Jako brankář to při takovém míči nemáš jednoduché. Vždy potřebuješ pomoc spoluhráčů. Samozřejmě to musíme přijmout. Výzvu přijímáme a jsme tady proto, abychom vypilovali všechny drobné detaily, což se nám určitě podaří," doplnil.