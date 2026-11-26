Musiala patří k největším talentům Německa a Bayern si jeho služeb cení i finančně. V únoru 2025 s ním prodloužil smlouvu až do června 2030. V té době měl za sebou další úspěšnou sezonu, na mistrovství Evropy 2024 patřil k nejlepším hráčům reprezentace a o jeho služby se zajímaly přední evropské kluby.
Jeho kariéru ale následně výrazně poznamenaly zdravotní problémy. V červenci 2025 utrpěl na mistrovství světa klubů zlomeninu lýtkové kosti a vážné poranění kotníku. Když se po dlouhé rekonvalescenci začal vracet, přidaly se neurologické komplikace.
V srpnu 2026 se Musiala během přípravných utkání s Lipskem a Heidenheimem dvakrát zhroutil na hřišti. Následně sám zveřejnil, že mu lékaři diagnostikovali krátkodobé a přechodné absence, které souvisejí s neurologickou dysfunkcí. Zároveň fanoušky ujistil, že jde o dobře léčitelné stavy, dostává odpovídající lékařskou péči a je optimistický ohledně dalšího vývoje.
Absence jsou krátké výpadky vědomí, při nichž člověk na několik sekund přestává běžně reagovat na okolí. Neurolog Peter Berlit ve vyjádření pro švýcarskou stanici SRF vysvětlil, že tento typ záchvatů lze při správně nastavené medikaci ve velké většině případů dobře kontrolovat. Současně upozornil, že při sportu může být krátkodobý výpadek nebezpečný například kvůli riziku střetu s jiným hráčem.
Hoeness a Rummenigge otevřeli otázku jeho mzdy
Zatímco Musiala se soustředil na návrat na hřiště, v Bayernu začala sílit debata o jeho budoucnosti. Čestný prezident klubu Uli Hoeness v listopadu veřejně zapochyboval, zda se záložník ještě někdy dostane na úroveň, kterou před zdravotními komplikacemi předváděl. "Jen si představte, kdyby Bayern Mnichov nyní zpochybnil jeho smlouvu. To, co nyní může nabídnout, již neodpovídá tomu, co je uvedeno ve smlouvě," uvedl.
Na jeho slova navázal předseda představenstva Jan-Christian Dreesen. "Pokud se Musiala nevrátí do staré formy, pak musíme mluvit s rodinou, s hráčem a hlavně s agenturou, protože pak jsou ty částky, s prominutím, samozřejmě neudržitelné," prohlásil.
K situaci se vyjádřil i Karl-Heinz Rummenigge, bývalý předseda představenstva a současný člen dozorčí rady Bayernu. I podle něj je třeba vzít v úvahu finanční stránku celé situace. "Co se stane, pokud se nevrátí na svou předchozí úroveň? Jeho smlouva obsahuje značné částky, takže samozřejmě musíme přemýšlet i o financích. Takové sumy už by nebyly obhajitelné," uvedl pro Sky.
Musiala má kontrakt platný do roku 2030 a podle německých médií patří mezi nejlépe placené hráče Bayernu. Odhady jeho ročního příjmu se v jednotlivých zdrojích liší, pohybují se však přibližně kolem 25 až 30 milionů eur.
FIFPro mluví o tlaku na hráče
Způsob, jakým vedení Bayernu celou záležitost otevřelo, vyvolal v Německu výraznou vlnu nevole. Hráčská unie FIFPro se talentovaného záložníka mnichovského celku zastala.
"Zveřejňování zdravotního stavu a budoucnosti hráče jako tématu veřejné debaty na něj vytváří další tlak," uvedla organizace. Zároveň připomněla, že smlouvy mají být dodržovány a zranění ani pokles formy samy o sobě nedávají klubu důvod jednostranně měnit již dohodnuté podmínky.
Kriticky se vyjádřili také bývalí hráči Bayernu. Stefan Effenberg označil postup vedení za katastrofální, Lothar Matthäus zase upozornil, že celá situace poškozuje především samotného Musialu. Maik Franz z německé hráčské unie VDV přirovnal způsob, jakým klub s fotbalistou veřejně jedná, až k šikaně.
Záležitost se dostala také na sobotní valnou hromadu Bayernu. Neurolog a člen klubu Jonatan Hoffmann tam kritizoval výroky Hoenesse, Dreesena a Rummeniggeho. Podle něj by měl klub hráči především poskytovat podporu a veřejné zpochybňování jeho budoucí výkonnosti není v souladu s často zdůrazňovanou rodinnou identitou Bayernu.
Klub je důležitější než hráč, ne však víc než člověk
Zatím největší zastání přišlo přímo z kabiny. Joshua Kimmich se po středeční porážce 1:2 s Lille v Lize mistrů ostře ohradil proti tomu, jakým způsobem vedení o Musialovi veřejně hovoří.
"Nechápu to. Nikdy se nesmí stát, aby se taková zátěž přenášela na hráče. Klub je samozřejmě důležitější než jednotlivý fotbalista, ale není důležitější než člověk. To je naprosto nepřijatelné a není to v duchu Bayernu," uvedl 31letý obránce či záložník.
Kimmich zároveň připomněl, jak výraznou roli Musiala v posledních letech pro tým i německou reprezentaci měl. Podle něj se na jeho současných problémech podepsala také série zdravotních komplikací, zejména vážné zranění z mistrovství světa klubů. "Není to tak, že by měl problémy kvůli tomu, že by nebyl profesionální. Každý den je na tréninku a snaží se ze sebe dostat maximum," zdůraznil Kimmich. Za sebe i za spoluhráče zároveň ujistil, že v Musialův návrat na nejvyšší úroveň věří.
"Neměli bychom očekávat zázraky, bude potřebovat čas. Nejdůležitější je, aby každý den chodil na Säbener Strasse a užíval si fotbal. Doufám, že cítí, že za ním všichni stoprocentně stojíme," dodal.
Snaha o vyžehlení situace
Vedení Bayernu si uvědomilo, jak citlivou debatu svými výroky rozpoutalo. V úterý se proto sešlo se zástupci Musialy z agentury 11WINS a o den později zveřejnilo společné prohlášení, které mělo vyvrátit spekulace ohledně toho, zda hráč o svém zdravotním stavu věděl už při podpisu nové smlouvy.
Podle klubu a hráčova zastupujícího týmu byl Musiala poprvé vyšetřen kvůli příznakům podobným absencím 22. dubna 2025, tedy více než dva měsíce po prodloužení kontraktu. Vyšetření se uskutečnilo po dohodě s Bayernem a jeho zdravotnickým oddělením bezprostředně poté, co se neurologické příznaky poprvé objevily.
"Zdraví hráče je pro obě strany na prvním místě. Jamal Musiala má na cestě zpět naši plnou podporu," uvedl klub. Obě strany se zároveň dohodly, že budou v jednáních pokračovat diskrétně.
Musiala se po více než dvouměsíční absenci vrátil do zápasového dění minulý týden proti Kolínu nad Rýnem, kdy nastoupil jako střídající hráč. V duelu Ligy mistrů s Lille se dostal na hřiště v 76. minutě.